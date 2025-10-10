¡Una nueva era! Así saldrá la Vinotinto de Vizcarrondo para enfrentar a Argentina

Suscríbete a nuestros canales

La Selección de Venezuela se verá las caras este viernes en un partido amistoso contra su similar de Argentina, el cual se desarrollará en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami. Cabe resaltar que esta será la primera presentación del equipo con Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador.

Nuevas caras, nueva Vinotinto

Luego de lo que para muchos fue un fracaso por las Eliminatorias Sudamericanas, la Vinotinto pasó la página y ahora se enfoca en su reestructuración. Y es que con la salida de Fernando "Boca" Batista, ahora el equipo arranca una nueva etapa con el ex defensor como seleccionador, aunque de forma interina.

Esta primera cita de la doble fecha FIFA verá a una Venezuela con varios cambios en su once, sin algunos veteranos y con apuestas jóvenes. La idea es comenzar a darle más rodaje a la nueva generación de futbolista venezolanos en la selección.

La arquería está resguardada por José Contreras, un asiduo en las convocatorias de la Vinotinto, pero con poco protagonismo tras los excelentes desempeños de Rafa Romo.

Por su parte, la línea defensiva se encuentra conformada por Jon Aramburu en el lateral derecho; Alessandro Milani por el costado izquierdo; y la paraje de centrales con Nahuel Ferraresi y Teo Quintero.

Respecto a la mitad de la cancha, Cristian Cásseres es el capitán y quien maneje los hilos junto a Telasco Segovia y Juanpi Añor. Este tridente se encargará de surtirle balones a los de arriba: Gleiker Mendoza, Kervin Andrade y Alejandro Marqués.