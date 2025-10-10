La Vinotinto de Oswaldo Vizcorrondo empieza su camino ante Argentina

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto vuelve a la acción en la fecha FIFA de octubre con un compromiso de alto calibre y un ambiente de renovación.

La selección se enfrentará a la Selección Argentina en un partido amistoso que marcará el inicio de una nueva etapa, con el histórico exdefensor Oswaldo Vizcarrondo asumiendo el cargo de director técnico de forma interina.

El encuentro se disputará este viernes 10 de octubre de 2025 en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, a las 8:00 PM (hora de Venezuela).

El debut de Vizcarrondo

La designación de Oswaldo Vizcarrondo como técnico interino ha generado una gran expectativa. Su debut ante el gigante argentino es la primera prueba de fuego para un proceso que busca reimpulsar al equipo tras la dolorosa eliminación del pasado clasificatorio mundialista.

En su primera rueda de prensa, el estratega enfatizó la necesidad de dejar atrás los malos momentos y enfocarse en darle a los jugadores las herramientas necesarias para empezar con el pie derecho.

La sangre nueva que ilusiona a Venezuela

La lista de convocados por Vizcarrondo cuenta con jóvenes talentos que están llamados a ser los pilares de la Vinotinto en las próximas Eliminatorias.

Hay una gran ilusión por ver en acción a jugadores que han tenido un crecimiento exponencial en sus clubes y que, hasta ahora, no habían tenido el espacio deseado en la selección absoluta.

Entre los nombres que más destacan y que representan la nueva cara de la selección se encuentran: Telasco Segovia, Kevin Kelsy, Jon Aramburu, Kervin Andrade, Alejandro Marqués, Alessandro Milani, Yiandro Raap, entre otros.

La oportunidad para probar

Este amistoso servirá como un laboratorio de prueba para Vizcarrondo, quien observará de cerca quiénes están listos para asumir el liderazgo en el nuevo ciclo.

No cabe dudas, que para Venezuela enfrentarse a un equipo como Argentina es la oportunidad perfecta para que los prospectos criollos demuestren su temple y su capacidad para competir al más alto nivel internacional.