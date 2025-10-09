¡Sin pelos en la lengua! Oswaldo Vizcarrondo lanza un "dardo" a la FVF

Suscríbete a nuestros canales

El estratega de la Vinotinto, Oswaldo Vizcarrondo, no se guardó nada en la rueda de prensa previa al amistoso contra Argentina.

El exdefensor venezolano, conocido por su carácter frontal, dejó varias declaraciones que resonaron con fuerza, abordando tanto la actualidad interna de la selección como la mentalidad con la que afrontarán al vigente campeón del mundo.

Un "dardo" a la FVF

Una de las frases más contundentes de Vizcarrondo se interpretó como una crítica directa a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por la gestión del proceso que llevó a la destitución de Fernando Batista.

El técnico lamentó que el cambio no se hubiese realizado de manera más planificada y temprana, sugiriendo que la inacción de la directiva perjudicó al equipo en un momento clave.

"La transición tuvo que haberse hecho antes, de forma paulatina," confesó Vizcarrondo.

El "Bocha" fue respaldado por los jugadores, pero su salida se produjo solo después de que se perdiera la oportunidad de clasificar al Mundial.

Imponer el modelo contra Argentina

A pesar de las circunstancias y el poco tiempo que ha tenido para trabajar con el equipo, Oswaldo Vizcarrondo mostró una mentalidad ambiciosa y enfocada en el rendimiento inmediato. El amistoso contra Argentina no es solo una prueba de carácter, sino una oportunidad para empezar a sembrar las bases de una nueva identidad.

"Quiero darles los elementos para ganar el partido mañana, con mi modelo de juego. Sabemos que es la campeona del mundo," explicó.

El compromiso se celebrará este viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami, a partir de las 8:00 PM (hora de Venezuela). Será la oportunidad para que Vizcarrondo y la Vinotinto demuestren que, a pesar de los cambios y las críticas, el talento y el carácter están listos para afrontar grandes desafíos.