Adamari López sigue demostrando el cariño y respeto por Venezuela

A la actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López se le conoce por el estilo que tiene bailar, y que demostró en un reciente video desde la ciudad de Madrid, España, bailando joropo. La exparticipante del show “Mira Quién Baila”, se movió de lado a lado junto al estilista venezolano Jorge Matamoros.

El criollo que se encuentra residenciado desde hace años en la madre tierra España, es un apasionado de bailar joropo con artistas latinos. Ha bailado con grandes como Rummy Olivo, Cristina Maica, Judith Castillo, Carlos Mata, Karina, Gledys Ibarra y Dora Mazzone.

Adamari danza con estilo

En el clip posteado por la boricua conductora del programa “Desiguales”, aparece muy sonriente siguiendo los pasos de Matamoros, al ritmo del arpa, cuatro y maracas.

Ambos mostraron gran talento cómo si estuvieran en un show del Miss Venezuela o un opening de Venevisión danzando, lo que despertó muchos comentarios de cariño en internautas, por ver a la boricua una vez más mostrando cariño por Venezuela.

“En España, pero con bailecito venezolano. Gracias Jorge por enseñarme a bailar joropo ¿cómo nos quedó? Me dijeron que es el baile típico de allá”, escribió la artista en la publicación.

Amor por Venezuela

Hace algunos días Adamari realizó unas arepas junto a su hija Alaïa. Desde la intimidad de su hogar, la belleza enseñó a su pequeña todo el proceso del platillo que rellenó con mantequilla y queso.

“Las arepas venezolanas van ganando”, fue el mensaje con el cual compartió el video en su perfil de Instagram.