¡INVICTOS! Venezuela conquista la victoria frente a Brasil en la Liga Evolución Fútbol Playa

La selección nacional Sub-20 de Fútbol Playa, conquistó una victoria histórica este sábado al imponerse a la selección de Brasil con un marcador final de 4-2, en el tercer partido de la CONMEBOL Liga Evolución Fútbol Playa - Zona Norte.
En un duelo cargado de emoción, los vinotintos demostraron su talento y una gran capacidad de juego para superar al siempre favorito equipo brasileño.
Récord perfecto de La Vinotinto
Con este resultado, la Vinotinto Sub-20 consigue su tercera victoria consecutiva en lo que va de la competición, manteniendo un paso perfecto en la Liga Evolución Fútbol Playa.