¡INVICTOS! Venezuela conquista la victoria frente a Brasil en la Liga Evolución Fútbol Playa

En un duelo cargado de emoción, los vinotintos demostraron su talento y una gran capacidad Para conquistar su tercera victoria de la competición 

Por

Oriana Garcia
Sabado, 11 de octubre de 2025 a las 11:16 am
Foto cortesía
La selección nacional Sub-20 de Fútbol Playa, conquistó una victoria histórica este sábado al imponerse a la selección de Brasil con un marcador final de 4-2, en el tercer partido de la CONMEBOL Liga Evolución Fútbol Playa - Zona Norte.

En un duelo cargado de emoción, los vinotintos demostraron su talento y una gran capacidad de juego para superar al siempre favorito equipo brasileño. 

Récord perfecto de La Vinotinto 

Con este resultado, la Vinotinto Sub-20 consigue su tercera victoria consecutiva en lo que va de la competición, manteniendo un paso perfecto en la Liga Evolución Fútbol Playa.

Sabado 11 de Octubre de 2025
