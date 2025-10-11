Desmienten el supuesto fallecimiento de Luis Aparicio

Suscríbete a nuestros canales

En la mañana de este sábado 11 de octubre, se empezó a esparcir por las redes sociales un delicado rumor, en el que se mencionaba que Luis Aparicio, primer Salón de la Fama venezolano, habría fallecido a sus 91 años de edad. Sin embargo, por fortuna, esta información resultó ser completamente falsa.

Según han podido constatar varios colegas de la fuente, que conversaron directamente con familiares de la gloria del beisbol venezolano, el legendario campocorto criollo sigue con vida y salud, acompañado de su esposa Sonia en Barquisimeto, por lo que los rumores que surgieron resultaron ser totalmente errados.

Del mismo modo, el propio presidente del Premio Luis Aparicio, Mike Pérez, desmintió también la noticia con un post en redes sociales. "Desde el @premioluisaparicio desmentimos las falsas noticias sobre el estado de salud de nuestro Luis Aparicio, quien se encuentra en su residencia de Barquisimeto junto con su esposa, familiares y personal médico que siempre está atento a sus cuidados diarios", reveló.

El reputado periodista Efraín Zavarce también desacreditó la falsa noticia a través de sus redes sociales."Don Luis Ernesto Aparicio Montiel está cantando gaitas en Barquisimeto, me cuenta su hijo Nelson Manuel. Nuestro miembro del Salón de la Fama permanece tranquilo y en compañía de su esposa Sonia, como ha sido desde 1956", escribió.

Luis Aparicio es, evidentemente, una de las más grandes figuras en la historia del deporte venezolano, y sigue siendo la máxima referencia en lo que al mundo del beisbol se refiere. Su carrera de 18 años en las Grandes Ligas lo vio conectar 2677 inatrapables, ganar nueve Guantes de Oro, una Serie Mundial, y ser exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown en el año 1984.