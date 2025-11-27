Europa League

Europa League: Estos son los resultados de la quinta jornada

La Europa League volverá a la acción en el mes de diciembre el venidero 11 de este mes

Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 07:06 pm
Europa League: Estos son los resultados de la quinta jornada
Foto: Cortesía
La Europa League siguió su recorrido este jueves 27 de noviembre con la quinta jornada y en la hubo movimientos en la tabla de posiciones, en una fecha iniciada por el duelo entre Aston Villa y Young Boys. 

Ese compromiso lo ganó el cuadro inglés con marcador de 2-1 ante el equipo suizo en el que salió de titular el venezolano Sergio Córdova y jugó más de 70' minutos el encuentro.

La victoria del Villa los mantuvo en la zona alta de la tabla de posiciones con 12 puntos, misma cantidad que Lyon, que ganó 0-6 al Maccabi Tel Aviv, y FC Midtjylland, quien cayó en la jornada con la Roma (2-1).

El resto de la jornada de la Europa League

La jornada fue protagonizada por 18 compromisos, el resto de resultados se mantuvo en partidos interesantes como el Porto-Niza (3-0), Feyeenord-Celtic (1-3) y Lille-Dinamo Zagreb (4-0).

Por su parte, los otros resultados dejaron: Fenerbahçe 1 - 1 Ferencvárosi, Viktoria Plzeň 0 - 0 Friburgo, Ludogorets 3 - 2 Celta de Vigo, Paok 1 - 1 Brann, Rangers 1 -1 Braga, Bologna 4 - 1 Salbuzg, Genk 2 - 1 Basel, Go Ahead Eagles 0 - 4 Stuttgart, Nottingham 3 - 0 Malmo, Estrella Roja 1 - 0 CSB y Real Betis 2 - 1 FC Utrecht.

Finalmente, el torneo regresará a la acción en el mes de diciembre, programado como fecha el 11 de este mes, iniciándose la jornada con el juego entre Young Boys y Lille.

 

Jueves 27 de Noviembre de 2025
