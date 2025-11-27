Venezuela aumenta sus doradas en los Juegos Bolivarianos con estos deportes

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela mantiene su lucha por la cima de la tabla de medallas de los XX Juegos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025. Tras cinco días de competencia la delegación tricolor se mantiene temporalmente en el segundo lugar de la clasificación general con 44 medallas de oro, 34 de plata y 37 de broce.

Canotaje a puerto dorado

La jornada de este jueves 27 de noviembre, el canotaje de velocidad logró tres medallas: dos de oro y una de plata. La primera presea llegó a través del equipo masculino de remo conformado por: Cristian Canache, Ray Acuña, Eulices González y Daniel Román, quienes se colgaron el oro al imponerse en la final con un tiempo de 31.87 a Chile y Colombia.

Mientras que la dupla masculina de Canache y Acuña sumaron la segunda dorada de la jornada al superar con marca de 33.12 a Chile (33.76) y Colombia (34.10), en la prueba K2 200 metros.

Mientras que Yocelin Canache completó la jornada con una de plata en el K1 200 metros con registro de 43.95 al caer en la final ante la colombiana Diexe Molina (43.45).

Oro en el diamante

La Selección Nacional de Softbol Femenino cerró con broche de oro su participación en los Juegos Bolivarianos al proclamarse campeona invicta, tras vencer a Perú por nocaut 9-0 en la final.

Con este triunfo, el equipo ratifica su hegemonía regional y defiende con éxito el título obtenido en la edición anterior, consolidándose como una de las potencias más sólidas del softbol femenino en América Latina.

Esgrima se lleva tres metales

La esgrima también brillo con una presea de cada metal, la de oro llegó a la destreza de Katherine Paredes, quien ganó en sable individual femenino. Mientras que Andrea Moros se quedó con el bronce en la misma prueba.

Paredes inició la jornada con tres de cuatro triunfos en combates en la poule. Luego dominó en curtos de final a Mya Spears de Jamaica, 15-12. En la semifinal hubo duelo venezolano y superó 15-10 a la caraqueña Andrea Moros, para llegar a la final en la que derrotó 15-10 a la colombiana María Blanco.

Por su parte, en la rama masculina, Janderson Briceño ganó la medalla de plata en la especialidad de florete, al caer en la 15-5 ante Renzo Fukuda de Perú.

En ciclismo, la vigente campeona nacional de la contrarreloj de ruta, Lilibeth Chacón, tuvo una destacada actuación y colgó la medalla de bronce con un tiempo de 30 minutos 06 segundos y 96 milésimas.

La venezolana logró su segunda presea en esta modalidad en Juegos Bolivarianos y revivió la experiencia de Valledupar 2022.