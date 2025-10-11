Ni este increíble récord de Tarik Skubal salvó a los Tigres de Detroit de la eliminación

Suscríbete a nuestros canales

Se acabó la temporada 2025 para los Tigres de Detroit. En un juego realmente memorable, y del que se hablará por mucho tiempo, el equipo bengalí cayó derrotado en nada más y nada menos que 15 episodios ante los Marineros de Seattle, quienes se llevaron el triunfo gracias a un sencillo decisivo de Jorge Polanco.

De esta manera, se le puso punto final a una campaña que, a pesar de esta dolorosa caída, debe ser considerada como positiva para un conjunto de Detroit que sigue dando señales de crecimiento, y que tiene figuras realmente fantásticas, como es el caso de su abridor de ayer: el zurdo Tarik Skubal.

El estelar serpentinero, que para muchos es el mejor de las Grandes Ligas, tuvo una actuación digna de una leyenda en el encuentro decisivo de esta Serie Divisional, al lanzar seis episodios en los que permitió solo dos imparables, una carrera limpia, y además, logró 13 ponches, para así sellar una hazaña nunca antes vista en Las Mayores.

Tarik Skubal y un récord increíble

Con su actuación estelar de este viernes 10 de octubre, en la que acumuló 13 ponches, Tarik Skubal se convirtió en el primer lanzador en toda la historia de la Gran Carpa en abanicar a 13 rivales en dos juegos distintos en una misma postemporada.

Y es que, en efecto, fueron dos los juegos de al menos 13 abanicados que tuvo Skubal en esta aventura de Detroit en los playoffs de 2025. El primero fue el juego número uno de la Serie de Comodín, ante los Guardianes de Cleveland, día en el que el zurdo ponchó a 14 en 7.2 entradas.

Al final, los increíbles esfuerzos de Tarik Skubal desde el montículo no fueron suficientes para llevar a los Tigres de Detroit rumbo a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, sin embargo, no se puede negar que el lanzador hizo todo lo que estuvo en sus manos, y que además, demostró ser uno de los mejores pitchers de la actualidad.