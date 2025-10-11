Eugenio Suárez y Gleyber Torres dejaron mucho que desear ofensivamente en la Serie Divisional

Suscríbete a nuestros canales

El T-Mobile Park presenció uno de los encuentros más emocionantes e intensos de todo el 2025 durante este viernes. Y es que la Serie Divisional entre Marineros de Seattle y Tigres de Detroit tuvo de todo un poco, pero lo más notable fue la poca presencia de los bates de Eugenio Suárez y Gleyber Torres.

Este Juego 5 se decidió luego de 15 innings reñidos, donde el conjunto de Seattle conquistó la victoria por 3 a 2. De esa manera avanzaron a la Serie de Campeonato para enfrentar a los Azulejos de Toronto.

Una serie con muy poco de Eugenio y Gleyber

Muchos fanáticos esperaban que tanto Eugenio Suárez como Gleyber Torres marcaran diferencia a lo largo de esta Serie Divisional. Sin embargo, un bate estuvo más frío que el otro, algo que llevó a los dos venezolanos a convertirse en protagonistas muy secundarios.

Recordemos que el caraqueño, por un lado, cerró una productiva temporada regular en su primer año en Detroit. El detalle es que desde el inicio de los playoffs su ofensiva comenzó a apagarse. Pero con todo y eso, hay que mencionar que frente a Seattle pudo embasarse en los cinco compromisos.

Por su parte, el de Ciudad Piar regresó a los Marineros luego de la Fecha Límite de Cambios con la misión de aportarle mayor fuerza al lineup. No obstante, la gran producción que mostró en Arizona no la ha podido repetir hasta los momentos. El único punto rescatable es que disparó un jonrón en el Juego 3 para darle ventaja a los suyos en la Serie Divisional.

Números de Gleyber Torres en la Serie Divisional 2025

5 juegos

21 turnos al bate

6 hits

2 dobles

1 jonrón

1 carreras impulsada

2 carreras anotadas

3 bases por bolas

7 ponches

Números de Eugenio Suárez en la Serie Divisional 2025