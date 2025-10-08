Eugenio Suárez estremece la Postemporada MLB ante la mirada de Miguel Cabrera (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Eugenio Suárez rompió su sequía en la Postemporada de las Grandes Ligas y fue uno de los protagonistas en la victoria de Seattle Mariners (8-4) frente a Detroit Tigers para ponerse a ley de una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato en la Liga Americana.

Después de nueve turnos consecutivos sin poder conectar imparables, el tercera base mostró el poder en su máximo expresión con bambinazo por el jardín izquierdo a una velocidad de salida de 104.8 millas por hora y 422 pies de distancia para poner la tercera anotación de los capitalinos, en la parte alta del cuarto inning.

Fue su primer cuadrangular en los actuales Playoffs para el pelotero venezolano y el segundo en su carrera en las mencionada instancias. Cabe destacar que el primero también la desapareció con el uniforme de los Marineros, cuando defendía los colores en 2023. El nativo de Ciudad de Piar regresó al Comerica Park, escenario que fue su primera casa cuando se estreno en Las Mayores.

Eugenio Suárez explota ante la mirada de Miguel Cabrera

Era un juego fundamental para 'Geno', ya que una derrota iba a dejarlo al borde de la eliminación en la Postemporada MLB. Para la afición venezolana, fue un desafío especial, tomando en cuenta que Miguel Cabrera hizo el lanzamiento ceremonial del Juego 3 de la Serie Divisional desde el Comerica Park.

Poder ver a Miguel (Cabrera) lanzar ese primer pitcheo esta noche de verdad que se sintió bien. Miguel es un ídolo en Detroit y para los venezolanos y uno de los más grandes peloteros donde ha tenido la dicha de compartir clubhouse y me alegró mucho poder verlo", declaró 'Bolibomba' a Juan Jordan de Sports Venezuela.

Además de sus palabras a 'Miggy', el antesalista dejó claro que fue un partido especial, tomando en cuenta que Detroit fue su primera ciudad y el equipo que le dio la oportunidad de subir a Grandes Ligas. "Se siente bonito volver donde todo empezó. Dios me dio la dicha de conectar ese primer jonrón y ayudé al equipo a quedarse con la victoria", resaltó.

Suárez fue uno de los responsables en el lauro de los Marineros tras ligar de 3-1 con una remolcada, anotada y boleto recibido. El equipo de la capital quedó a una conquista de escribir su nombre entre los finalistas de la Liga Americana.