Miguel Cabrera hace el primer lanzamiento previo al Juego 3 entre Detroit y Seattle

La Serie Divisional de la Liga Americana no ha escatimado en emociones. Y es que una de las series que luce más pareja la protagonizan Tigres de Detroit y Marineros de Seattle, quienes durante este martes se enfrentan por primera vez en el Comerica Park, donde Miguel Cabrera hizo gala con su presencia.

Como muchos saben, los dos primeros compromisos se realizaron en el T-Mobile Park, hogar de los Marineros. Allí, ambos conjuntos lograron una victoria por bando, lo que convirtió esta tercera cita en una obligación para cualquiera de los dos en su intento por avanzar a la Serie de Campeonato.

Miggy, siempre presente en Detroit

El encuentro a disputarse en el Comerica Park sufrió un fuerte contratiempo debido a la lluvia, algo que obligó a retrasar por varios minutos la voz de playball. Sin embargo, eso no impidió que la organización llevara a cabo sus protocolos de previa una vez que mejoró el clima.

Entre esos resaltó la presencia de Miguel Cabrera, un histórico de los Tigres de Detroit, quien se encargó de realizar el lanzamiento de apertura. Recordemos que este es el primer choque de los bengalíes como locales en la postemporada, ya que en la Serie del Comodín tuvieron que visitar el Progressive Field de Cleveland.