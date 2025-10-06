Gleyber Torres iguala a Miguel Cabrera en histórico registro de Playoffs (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Gleyber Torres continúa brillando esta temporada 2025 de Grandes Ligas, primero fue en la ronda regular y ahora en los Playoffs. El segunda base criollo sigue siendo clave para los Tigres de Detroit y recientemente subió un puesto histórico en la lista de venezolanos.

"El De Caracas", como es apodado, deja claro que fue un acierto firmó con los bengalíes desde la agencia libre y en su más reciente juego de la Serie Divisional ante los Marineros de Seattle, superó a un histórico campocorto nacido en Venezuela como Omar Vizquel. Además, también se dio el lujo de igual marca de Miguel Cabrera.

Gleyber Torres en la historia de los venezolanos en Playoffs

En el juego del domingo, Torres se fue de 3-1, con boleto y carrera anotada. Con esa anotada, hizo historia entre los jugadores nacidos en Venezuela con participación en Postemporada. El jugador de 28 años s alcanzó 29 pisadas al plato, superando a Omar Vizquel, quien tuvo 28 en 55 compromisos, y quedando a la par de Miguel Cabrera en la segunda posición entre los venezolanos con más carreras anotadas en la postemporada de la MLB. La única distancia la mantiene José Altuve, que en 105 juegos ha llegado a home en 89 ocasiones, más del triple que sus más cercanos perseguidores.

En esta instancia de Octubre, Torres ha ido mejorando sus números en cada aparición. Tras irse de 4-0 en su primer encuentro frente a los Cleveland Guardians, ha logrado embasarse con imparables en todos los demás partidos, dejando un promedio de .190 con cuatro hits en 21 turnos. Aunque todavía no ha podido empujar carreras, su consistencia al llegar a la registradora demuestra que sigue dejando su huella en la postemporada.

Lista completa

José Altuve: 89 Miguel Cabrera: 29 Gleyber Torres: 29 Omar Vizquel: 28 Victor Martinez: 22

Datos de StatHead.

De por vida en Playoffs, Gleyber Torres cuenta con 50 hits en mismo número de juegos, entre ellos nueve dobles y siete jonrones. Además, cuenta con 25 carreras remolcadas y las 29 anotadas, con promedio vitalicio de .259.