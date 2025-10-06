El país con más cristianos del mundo, descubre cuál lidera la fe a nivel global

Suscríbete a nuestros canales

El cristianismo se mantiene como la religión con mayor número de seguidores a nivel global, con más de 2.400 millones de creyentes. Esto equivale a casi un tercio de la población mundial, un indicador del alcance cultural y espiritual que mantiene esta fe en todos los continentes, desde América hasta Asia y África.

Cuando se analizan los países por cantidad total de cristianos, Estados Unidos lidera con aproximadamente 219 millones de fieles. Le sigue Brasil con unos 169 millones, mientras que México ocupa el tercer lugar con 118 millones. Estas cifras reflejan no solo la cantidad de creyentes, sino también la relevancia del cristianismo en la vida social y cultural de cada nación.

En América, el cristianismo tiene una presencia sólida gracias a su historia y a la mezcla de tradiciones religiosas. En Brasil, las celebraciones católicas y los eventos religiosos son parte esencial de su identidad. Mientras que en México, festividades como la de la Virgen de Guadalupe o la Semana Santa demuestran la profunda conexión entre la fe y las costumbres populares.

Si se toma en cuenta el porcentaje de creyentes dentro de la población de cada país, Ucrania destaca con un 94% de cristianos, seguida por la República Democrática del Congo con 93% y México con un 89,2%. En estas naciones, la religión tiene una fuerte influencia en la vida comunitaria y en la identidad nacional.

Lista de países líderes según el porcentaje cristiano:

Ucrania: 94% de la población cristiana.

República Democrática del Congo: 93%.

México: 89,2%.

La expansión del cristianismo demuestra su capacidad de adaptación a distintos contextos culturales y sociales, desde las grandes urbes hasta las comunidades rurales, millones de personas mantienen su fe como una guía espiritual.