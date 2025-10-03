Conozca la lista de los millonarios de Latinoamérica en octubre de 2025

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, se dieron a conocer la lista de los millonarios que dominan Latinoamérica en octubre de 2025 y el capital que poseen. Todos tienen una fuerte presencia en el sector financiero gracias a su liderazgo en conglomerados, empresas propias o familiares; además de acciones en diversos rubros.

1. Carlos Slim:

El mexicano se posiciona como el más rico de la región en la actualidad. Además, ocupa el puesto 17 a nivel mundial con un patrimonio estimado de 82,500 millones de dólares, según la revista Forbes.

2. German Larrea:

Hoy en día, acumula 55.400 millones de dólares después de obtener 22.600 millones durante el 2025. Tiene el dominio del 60% del Grupo México, un conglomerado empresarial con presencia en sectores de minería, transporte e infraestructura, además de una división de energía.

3. Iris Fontbona:

La chilena tiene una fortuna que asciende los 43.800 millones de dólares y se ubica en el puesto n° 45 en el mundo. Su capital proviene principalmente del Grupo Luksic, un conglomerado familiar fundado a principios de los años 50 que opera en sectores de minería, finanzas, bebidas, manufactura, energía y servicios portuarios.

4. Eduardo Saverin:

El brasileño, de 43 años, es cofundados de Facebook y forma parte de la empresa tecnológica Meta. Posee un patrimonio de 39.800 millones de dólares, posicionándose en el puesto 51 a nivel global.

5. Jorge Paulo Lemann:

Es un inversor brasileño de origen suizo. Cofundador de 3G Digital, una firma capital fundada en el año 2024 que opera como sociedad privada y garantiza la eficiencia de empresas como Kraft Heinz, Anheuser-Busch InBev y Restaurant Brands International. También, es accionista controlador de Anheuser-Busch InBev, la cervecera más grande del mundo.

6. Jaime Gilinski

El colombiano es ingeniero, banquero y empresario con ascendencia lituana. Su patrimonio es de 16.900 millones de dólares y se ubica en el puesto 148 a nivel mundial. Tiene un liderazgo importante en sector financiero colombiano, gracias a sus conglomerados en alimentos, infraestructura e inversiones.

7. Alejandro Santo Domingo

Es un destacado empresario colombiano, quien lidera el Grupo Valorem junto a su familia, un holding relacionado con medios, logística, retail y servicios ambientales. Acumula una fortuna de 16.500 millones de dólares y un puesto n° 158 en el ranking mundial de millonarios.

8. David Vélez

El banquero, ingeniero y empresario colombiano es cofundador de Nunbank, el mayor banco digital de Latinoamérica fundado en Brasil. Tiene una suma de 15.700 millones de dólares, posicionándose en el lugar n° 172 global.

9. Alejandro Baillères

Es un empresario mexicano, presidente del Grupo BAL, un conglomerado fundado en 1901 que dirige una amplia gama de sectores económicos como: minería, servicios financieros, seguros, comercio minorista, agroindustria, salud y música.

10. André Esteves

Presidente y accionista del Banco BTG Pactual, un grupo financiero brasileño líder en América Latina, fundado en 1983 y con presencia mundial, enfocado en servicios integrales que incluyen: la banca en inversión, gestión de activos, préstamos corporativos, gestión patrimonial y banca de consumo, para clientes institucionales, corporaciones y personas con altos ingresos. Su fortuna es de 11.900 millones de dólares y se ubica en el puesto número 227 en el mundo.