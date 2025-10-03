Virales

Conozca la lista de los millonarios de Latinoamérica en octubre de 2025

Estas figuras tienen fuerte presencia en el sector financiero mundial 

Por

Meridiano

Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 01:21 pm
Conozca la lista de los millonarios de Latinoamérica en octubre de 2025
Foto: Referencial / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, se dieron a conocer la lista de los millonarios que dominan Latinoamérica en octubre de 2025 y el capital que poseen. Todos tienen una fuerte presencia en el sector financiero gracias a su liderazgo en conglomerados, empresas propias o familiares; además de acciones en diversos rubros. 

NOTAS RELACIONADAS

1. Carlos Slim:

El mexicano se posiciona como el más rico de la región en la actualidad. Además, ocupa el puesto 17 a nivel mundial con un patrimonio estimado de 82,500 millones de dólares, según la revista Forbes.

2. German Larrea:

Hoy en día, acumula 55.400 millones de dólares después de obtener 22.600 millones durante el 2025. Tiene el dominio del 60% del Grupo México, un conglomerado empresarial con presencia en sectores de minería, transporte e infraestructura, además de una división de energía.

3. Iris Fontbona:

La chilena tiene una fortuna que asciende los 43.800 millones de dólares y se ubica en el puesto n° 45 en el mundo. Su capital proviene principalmente del Grupo Luksic, un conglomerado familiar fundado a principios de los años 50 que opera en sectores de minería, finanzas, bebidas, manufactura, energía y servicios portuarios.

4. Eduardo Saverin:

El brasileño, de 43 años, es cofundados de Facebook y forma parte de la empresa tecnológica Meta. Posee un patrimonio de 39.800 millones de dólares, posicionándose en el puesto 51 a nivel global.

5. Jorge Paulo Lemann:

Es un inversor brasileño de origen suizo. Cofundador de 3G Digital, una firma capital fundada en el año 2024 que opera como sociedad privada y garantiza la eficiencia de empresas como Kraft Heinz, Anheuser-Busch InBev y Restaurant Brands International. También, es accionista controlador de Anheuser-Busch InBev, la cervecera más grande del mundo.

6. Jaime Gilinski

El colombiano es ingeniero, banquero y empresario con ascendencia lituana. Su patrimonio es de 16.900 millones de dólares y se ubica en el puesto 148 a nivel mundial. Tiene un liderazgo importante en sector financiero colombiano, gracias a sus conglomerados en alimentos, infraestructura e inversiones.

7. Alejandro Santo Domingo

Es un destacado empresario colombiano, quien lidera el Grupo Valorem junto a su familia, un holding relacionado con medios, logística, retail y servicios ambientales. Acumula una fortuna de 16.500 millones de dólares y un puesto n° 158 en el ranking mundial de millonarios.  

8. David Vélez

El banquero, ingeniero y empresario colombiano es cofundador de Nunbank, el mayor banco digital de Latinoamérica fundado en Brasil. Tiene una suma de 15.700 millones de dólares, posicionándose en el lugar n° 172 global.

9. Alejandro Baillères

Es un empresario mexicano, presidente del Grupo BAL, un conglomerado fundado en 1901 que dirige una amplia gama de sectores económicos como: minería, servicios financieros, seguros, comercio minorista, agroindustria, salud y música.

10. André Esteves

Presidente y accionista del Banco BTG Pactual, un grupo financiero brasileño líder en América Latina, fundado en 1983 y con presencia mundial, enfocado en servicios integrales que incluyen: la banca en inversión, gestión de activos, préstamos corporativos, gestión patrimonial y banca de consumo,  para clientes institucionales, corporaciones y personas con altos ingresos.  Su fortuna es de 11.900 millones de dólares y se ubica en el puesto número 227 en el mundo. 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Viernes 03 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Virales