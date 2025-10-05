Stefanía Fernández toma abrupta decisión en contra de Netflix

Suscríbete a nuestros canales

Para la Miss Universo 2009 Stefanía Fernández el servicio de streaming Netflix ya no le resulta positiva en contenido y diversión, así comunicó en su perfil de X. La belleza merideña indicó que en una conversación con su esposo Ender Iniciarte, llegaron a la conclusión de eliminarla.

Netflix “sin buen contenido”

Desde hace tiempo la conocida “Diva del Back to Back”, lleva una vida dedicada a Dios y al cristianismo, fe que comparte con su sucesora universal Dayana Mendoza, con quien ha sostenido encuentros espirituales en Estados Unido.

“Hace días hablando con mi esposo llegamos a la conclusión que llegó la hora de eliminar Netflix. Para nosotros como familia NO aporta nada bueno su contenido”, escribió en la red social, ante conocida como Twitter.

Fernández no detalló si fue alguna serie o película de la plataforma que le incómodo, solo que deseaba quitarla de los dispositivos de su casa en Estados Unidos, donde reside desde hace años.

Salud de Stefanía

Hace semanas la Miss Venezuela fue noticia en los medios, tras haber compartido que se retiró los implantes mamarios para estar mejor de salud. Un proceso que resultó totalmente positivo para la criolla, madre de dos pequeñitos.

“Han sido meses de exámenes y estar sana para mi familia, y mis hijos, era y es mi mayor prioridad. Hoy me siento orgullosa de decir que estoy libre de implantes mamarios”, escribió en Instagram.