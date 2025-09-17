Stefania Fernández libre de implantes mamarios (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Universo 2009 Stefanía Fernández informó en sus redes sociales, que se sometió a una intervención para retirar sus implantes mamarios. La belleza merideña compartió que estar sana es su mayor prioridad por su familia.

Rompe el silencio

Fernández conocida como "La diva del Back to Back", posteó la imagen de los implantes retirados junto a un mensaje de conciencia y fuerza, para que otras mujeres puedan realizarse el mismo proceso.

Comentó que fueron meses de exámenes para poder recuperar su salud. Además, aseveró que cuando esté mejor compartirá todos los detalles y el por qué tomó la decisión retirarse los implantes.

"Hoy estoy orgullosa de decir que estoy libre de implantes. Deseo que muchas mujeres escuchen mi testimonio", escribió en su perfil oficial de Instagram.

Apoyo familiar

La belleza que vive en Estados Unidos junto a su familia, agradeció al especialista y su equipo por el apoyo ofrecido en todo el proceso de la operación para estar muy bien y con salud.

La publicación despertó en cuestiones de minutos múltiples reacciones de mujeres, deseándole una recuperación a la Miss Venezuela.

Recordemos que la actriz, modelo y exreina de belleza Marjorie de Sousa, también se sometió hace meses al mismo procedimiento, con un doctor en Colombia.