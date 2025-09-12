Muere actor de Netflix a sus 37 años tras caer de un edificio

Suscríbete a nuestros canales

El actor y cantante, Alan “Yu” Menglong, conocido por su protagonismo en “Eternal Love” de Netflix, murió el 11 de septiembre a los 37 años luego de haber caído de un edificio en el distrito de Chaoyang, Pekín.

“El dolor es insoportable, anunciamos que nuestro querido Menglong falleció el 11 de septiembre tras caer desde un edificio”, fue el comunicado publicado por Weibo. “La policía ha descartado cualquier tipo de delito. Esperemos que descanse en paz”, continuaron.

¿Qué ocurrió con el actor?

De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades, la caída ocurrió desde un apartamento, especificaron, aunque pocos detalles adicionales han sido divulgados. Según testigos, Alan se había encerrado en su habitación durante la madrugada y poco después fue hallado sin vida.

Además, la policía reporta que el mosquitero de la ventana estaba roto, lo que corresponde con la hipótesis de que su caída pudo haber sido accidental.

Sin embargo, las investigaciones siguen abiertas, ya que, aunque se descartó de momento que haya un crimen de por medio, no se han confirmado otras opciones como suicidio o negligencia.

De estrella musical a figura televisiva

Antes de convertirse en uno de los rostros más populares en series de televisión, Alan Menglong inició su carrera en concursos musicales como My Show! My Style y Super Boy.

Fue durante la edición de 2013 de “Super Boy” cuando alcanzó el top diez, lo que le dio un empujón significativo para lanzar su sencillo “Just Nice” en 2014, seguido de su álbum “Toy” en 2015.

Pero su versatilidad lo llevó más allá: su trabajo en televisión lo convirtió en estrella. Series como “The Legend of the White Snake”, “Love Game in Eastern Family” y sobre todo “Go Princess Go” cimentaron su fama en China.