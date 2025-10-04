Venezuela tiene representante para el Reinado Internacional del Café 2026

Suscríbete a nuestros canales

Es oficial Lady Di Mosquera será la representante de Venezuela en el Reinado Internacional del Café, en Colombia, en el mes de enero. La guapa morena resultó ganadora en una bonita gala realizada la mañana de este sábado 4 de octubre, llamada “Grand Sonrisa”.

Una belleza única

La modelo oriunda del estado Lara, fue la belleza que más recibió puntos del jurado calificador por su estampa, belleza, altura y personalidad que llenó todo el salón.

La criolla de 25 años representó a Venezuela en el Miss Charm Internacional 2024 en Vietnam, siendo parte del top 5 y llevándose varios premios. Lady fue coronada por Maydeliana Díaz, Miss Sucre 2015 y Reina Internacional del Café 2016.

Mosquera representaba la banda de Canaima, en el Miss Grand Venezuela 2025, en la que se perfilaba como una de las grandes favoritas para llevarse el título principal, cuya final será realizada en diciembre de este año.

Polémica en redes

Tras la victoria de la joven, en redes sociales internautas han comentado que Lady es una belleza de alto calibre que merece participar en un certamen Grand Slam. No se conoce si la morena sigue en competencia para diciembre, o comenzará la preparación rumbo a Colombia.