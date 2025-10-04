Shohei Ohtani listo para su histórica primera apertura en postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Año tras año, Shohei Ohtani se ha dedicado a demostrarle a la afición del béisbol mundial por qué no había existido un talento como el suyo en la historia de Grandes Ligas.

En ese sentido, el versátil beisbolista japonés ha logrado cosas inéditas durante sus 8 temporadas activo en Major League Baseball (MLB). De hecho, convertirse en el primer jugador con 50 bases robadas y 50 jonrones (durante la zafra de 2024), fue solo uno de sus grandes hitos.

Una nueva forma de hacer historia

La pasada campaña, en su primer año con Dodgers de Los Ángeles no solo debutó en postemporada, sino que lo hizo en su camino a consagrarse en la Serie Mundial.

Sin embargo, por atravesar -para ese entonces- una rehabilitación post-cirugía Tommy John, solo se dedicó a la faceta ofensiva del juego y no pudo lanzar en ninguno de sus juegos la pasada zafra.

Por lo tanto, tras ser designado como el abridor del juego 1 en la Serie Divisional de la Liga Nacional, entre Dodgers y Phillies de Filadelfia, podrá finalmente subir al montículo por primera ocasión en unos Playoffs de Las Mayores.

Cabe destacar que, gracias a esto, el oriundo de Oshu se convertirá en el primer jugador en la historia de MLB que conecta más de un jonrón en un juego y que actúa como lanzador en una misma postemporada.

Ese par de bambinazos los registró ante Rojos de Cincinnati, en el juego 2 de la Ronda por el Comodín.