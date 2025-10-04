¡Apareció el brasilero! Así abrió Vinicius el marcador ante Villarreal (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ya sonríe en su duelo de LaLiga de España ante el Villarreal, por la octava jornada del certamen, después de abrir el marcador con aparición estelar de uno de sus delanteros estrellas: Vinicius Jr.

El brasilero pudo destrabar, por el momento, un compromiso que se estaba complicando más de la cuenta y anotó su diana en las primeras de cambio del segundo tiempo, al minuto 47'.

Este vino a ser el cuarto tanto del delantero carioca en lo que va recorrido del certamen español, donde también registra hasta cuatro pases de gol. En ese renglón solo es superado por su compañero de club y ataque, Kylian Mbappé, quien suma siete anotaciones.

El cuadro merengue sabe que concretar este resultado es clave en la jornada porque pondría presión a su rival en la cima del torneo, el FC Barcelona, que llegó a la fecha como líder con 19 puntos, por los 18 de los madridistas.