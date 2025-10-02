Vinicius Jr ya no vale lo mismo

Suscríbete a nuestros canales

La carrera de Vinicius Jr hasta el momento tiene un antes y un después muy notable: ese 28 de octubre de 2024. Sí, desde ese momento el brasilero no ha sido el mismo y su Real Madrid ha pagado las consecuencias.

La temporada pasada del club es prueba fehaciente de esto, sin títulos en las vitrinas y un sinfín de goleadas, en mayor grado por su eterno rival: el FC Barcelona, que le ganó liga, Copa del Rey y Supercopa de España.

Ahora bien, el delantero no solo tiene que lidiar con las críticas que han iniciado en su mesa, porque ya no es el mismo, ni siquiera con la situación tensa aparente con su entrenador, Xabi Alonso, sino con su valor, que ya no es el mismo.

Vinicius Jr ve como baja su valor

El reconocido portal Transfermartk, que sirve como referencia en el mercado, actualizó el valor de las principales estrellas del mundo del fútbol y el carioca no encontró precisamente buenas noticias.

Justamente, lo negativo para el atacante merengue es que pudo ver como para esta página su precio sufrió un bajón considerable, nada más y nada menos que de 20 millones de euros.

Eso sí, aún conserva mucho caché internacional, porque la nueva actualización lo situó en 150 millones de euros, contrario a los 170 que figuraban en su expediente más reciente.

Lo peculiar es que el propio Vinicius Jr quedó muy por debajo de quienes lideran este listado, que encabeza la joya del FC Barcelona, Lamine Yamal (200 millones de euros), seguido de Kylian Mbappé (180 millones) y Jude Bellingham (180 millones).