Vea el controversial negocio de la madre de Lamine Yamal (+ Detalles)

Sheila Ebana, madre de la joven promesa del FC Barcelona Lamine Yamal, ha dado un nuevo paso que mezcla admiración, marketing y controversia: organizará una cena navideña exclusiva con precios que oscilan entre 150 y 800 euros por persona.

El evento está programado para el 7 de noviembre en el lujoso hotel Nobu London Portman Square en Londres, Inglaterra. "No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo".

La velada se extenderá por cuatro horas: cóctel a las 19:00, cena desde las 19:30 y luego música con DJ hasta las 23:00. Así, el evento se presenta no solo como un encuentro gastronómico, sino como una experiencia de lujo vinculada al universo mediático de Lamine Yamal.

Los paquetes de la cena

Según el anuncio público, quienes adquieran el pack más caro de 800 euros disfrutarán de champán de bienvenida, una cena de tres tiempos, acceso VIP, barra libre hasta las 23:00 horas y la sesión de fotos con Sheila Ebana.

Para quienes no pueden costear esa suma, la oferta "Silver Ticket" incluye el menú estándar más una botella de vino, mientras que la entrada más económica (150 euros) ofrece el banquete y media hora de champán inicial, aunque las consumiciones posteriores deberán abonarse por separado.

Se enciende la polémica

No obstante, la iniciativa ha generado debate: ¿Cuántos seguidores están dispuestos a pagar cantidades tan elevadas por la madre de un futbolista, más allá del atractivo del jugador mismo? Críticos señalan que esas cifras podrían estar más conectadas al marketing y al "fenómeno fan" que al valor real del encuentro.

La movida se suma al contexto de creciente exposición de Yamal: su carrera deportiva lo ha convertido en foco mediático, y ahora también ha llevado su entorno familiar al ojo público. Esta cena exclusiva podría ser vista como un acto más de monetización de la imagen del jugado o como una iniciativa legítima de conexión con sus seguidores.

Queda por ver cuántos deciden asistir a esta experiencia limitada, donde un precio elevado pretende transformarse en un momento memorable con un rostro cercano a la figura futbolística que tanto admiran.