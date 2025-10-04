Barcelona presiona a la Federación Española y logra su cometido

Suscríbete a nuestros canales

Recogida de cables por parte de la Real Federación Española de Fútbol ante un careo con el FC Barcelona. El cuadro culé no ocultó su incomodidad ante la convocatoria de selección de uno de sus efectivos y puso marcha a la presión que terminó surtiendo efecto.

Se trata de Marc Bernal, el mediocampista azulgrana que había sido incluido en el llamado reciente del combinado sub-21 de 'La Roja', un hecho que causó totalmente sorpresas porque el jugador solo había acumulado poco más de 20 minutos jugados desde la vuelta de su lesión en su rodilla, que lo mantuvo alejado de la acción oficial por más de un año.

El propio Hansi Flick dejó declaraciones sobre el asunto apuntando directamente a la decisión de convocarlo a la selección y tras reconocer que el futbolista no está al mismo nivel previo a su lesión ni para "jugar muchos minutos".

Todo lo anterior sirvió al club para establecer con la federación un puente de comunicación que hiciera analizar la situación del mediocentro y marcar su salida del listado, tras necesitar de otro tipo de trabajo metodológico para volver a su máximo nivel y no la exigencia que tendría en el combinado nacional.

¿Quién tomará el lugar del jugador de Barcelona?

La propia federación de España notificó la decisión en un comunicado oficial en sus plataformas audiovisuales, en el que además detalló el nombre del futbolista que tomará el lugar de Bernal.

Se trata de Fer López, que actualmente es jugador del Wolverhampton de la Premier League y que hará su incorporación de inmediato para los encuentros ante Noruega y Finlandia de la categoría sub-21.

"Los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol, en contacto con sus homólogos del FC Barcelona, han atendido los informes presentados el viernes por la noche por el club catalán, con la lista de David Gordo ya anunciada a mediodía. Anteponiendo siempre la salud del futbolista, la RFEF ha optado por desconvocar a Marc Bernal", cita el comunicado del ente federativo.

Con todo esto, Barcelona respira en cuanto a la situación de su efectivo, al que quieren cuidar ante la plaga de lesiones que han sufrido recientemente, con jugadores como Lamine Yamal, Raphinha, Joan García, Gavi, Fermín López, entre otros.