La inédita marca que mantiene con vida a New York Yankees en la Postemporada (+Detalles)

Los Yankees de Nueva York reaccionaron sobre la hora para vencer (9-6) sobre Toronto Blue Jays en el tercer enfrentamiento de la Serie Divisional de la Liga Americana. Aaron Judge tomó la batuta como capitán de los neoyorquinos y lideró la remontada desde el Yankee Stadium.

Los dirigidos por Aaron Boone llegaron a estar perdiendo 6-1 en la parte alta de la tercera entrada, pero una combinación de cinco carrera en el tercero y cuarto capítulo fue determinante para regresar al compromiso y darle la vuelta al marcador para conseguir su primera victoria en la mencionada instancia de las Grandes Ligas.

Aaron Judge apareció con enorme bambinazo que pegó barda amarilla del jardín izquierdo para igualar las acciones en la parte baja del cuarto inning. El jardinero y actual MVP del joven circuito estremeció el recinto neoyorquino con una conexión a 103.1 millas por hora y una distancia de 373 pies. Después de eso, Jazz Chisholm Jr. desapareció otro tablazo de cuatro esquinas para tomar adelante a los locales y darle una ventaja que no perdieron en el resto del partido.

New York Yankees sigue con vida en la Postemporada

Con la victoria en el tercer duelo ante los canadienses, los Yankees de Nueva York hicieron historia en la Postemporada de la MLB al convertirse en el primer equipo que logra remontar un déficit de cinco o más carreras mientras enfrentaba una posible barrida en una serie. Esta hazaña marca un momento sin precedentes en los playoffs, de acuerdo con el dato de OptaSTATS.

Antes de esta remontada, ningún equipo había logrado ganar en esa situación: el récord histórico era de 0-38 para los equipos que estaban abajo por cinco o más carreras y luchaban por evitar ser barridos en una serie de varios juegos. La victoria de los Yankees rompe esa estadística y redefine lo posible en octubre.