El "peor jugador" de la historia cerca de volver a la NBA

Milwaukee Bucks volverá a contar con un viejo conocido para la próxima temporada de la NBA. La franquicia de Wisconsin se hizo con los servicios de Thanasis Antetokounmpo, hermano del dos veces MVP Giannis Antetokounmpo, por un año y tres millones de dólares.

El alero regresó al mejor baloncesto del mundo después de un año de ausencia. El delantero estaría de vuelta después de superar una lesión del tendón de Aquiles que lo alejó de los tabloncillos en la pasada entrega de la liga estadounidense.

Pese a que ha sido todo lo opuesto a todos los logros que ha conseguido su hermano Giannis, el jugador experimentado ha logrado conseguir un espacio con la organización de Milwaukee, que le ha permitido estar en la NBA durante seis campañas, cinco de ellas con los Bucks.

Thanasis Antetokounmpo regresa con los Bucks

Aunque no es una figura destacada en cuanto a estadísticas, el alero ha sido valorado por su energía, actitud positiva y conexión con el núcleo principal del equipo, especialmente con su hermano Giannis Antetokounmpo. Actualmente, el delantero se encuentra con la selección de Grecia en el Eurobasket 2025.

En su trayectoria en la NBA, el griego cuenta con promedios de 2.4 puntos, 1.6 rebotes, 0.6 asistencias y 50.9% en disparos de campo en un total de 198 partidos jugados. Pese a su pobre participación en la NBA, el jugador fue parte del plantel que ganó el campeonato en la temporada 2021, cuando vencieron en seis juegos a los Phoenix Suns.

Este nuevo acuerdo representa la continuidad para el alero en la franquicia donde ha jugado desde 2019, consolidando su papel como una pieza de profundidad en el banquillo y un fuerte apoyo dentro del vestuario.