LVBP : El 2025 podría ser un año de récords para Gorkys Hernández

La temporada 16 para el oriundo de Güiria, Gorkys Hernández podría estar marcada de varios hitos históricos. Ahora con nueva piel, el patrullero de 38 años dejó el nido para adentrarse en la cueva bengalí dispuesto a ayudarlos a volver a probar las mieles del campeonato que se les ha hecho esquivo desde la zafra 2015-2016.

El veterano center fielder está muy cerca de igualar a un inmortal del beisbol venezolano al estar tres imparables de los 600 y a cuatro estafadas de las 100 en su carrera en la LVBP. En la historia de nuestra pelota, solo existe un jugador con 600 o más hits, 100 o más dobles, 40 o más jonrones, 250 o más empujadas y 100 o más robos de base en su carrera: y es Luis Salazar; Hernández está muy cerca de unirse a ese exclusivo club.

Una carrera marcada por la consistencia

Desde la 2019-2020 ningún otro jugador de nuestro circuito tiene más imparables (254) y robos de base (44) que Gorkys, demostrando así ser uno de los mejores jardineros ofensivos de nuestro beisbol a pesar de su edad.

Recientemente en una entrevista para el portal de la LVBP, Hernández manifestó que su deseo es jugar hasta los 45 años. “Sería lo ideal, no. El trabajo, la disciplina, la dedicación; eso es lo que me va a llevar a jugar no solamente 20 años. Espero jugar mucho más de eso”. Fueron las palabras del ahora custodio de la pradera central de los Tigres de Aragua.

Dicho sea de paso, de alcanzar la meta de los 600 imparables, Gorkys Hernández sería el tercer jugador activo en cruzar ese umbral junto a Alí Castillo (603) y Alexi Amarista (756).