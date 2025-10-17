Juego de la LVBP para hoy viernes 17-10 en vivo por Meridiano

Andrea Matos Viveiros
La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) 2025-2026 sigue en su semana inaugural con toda la emoción del diamante. Descubre aquí cuál juego verás esta noche en vivo y gratis por Meridiano Televisión.
No te pierdas los mejores encuentros en señal abierta gratis, o en alta definición a través de SimplePlus, InterGO y NetunoGO. Además, los juegos exclusivos estarán disponibles vía streaming gratuito en meridiano.net/meridianotv para que sintonices, aunque no estés en casa.
Calendario de transmisión LVBP 2025-2026 por Meridiano Televisión
- HOY Viernes 17/10: Tiburones vs Águilas – Antesala 6:00p.m. Playball 7:00p.m.
- Miércoles 22/10: Tigres vs Magallanes – 7:00p.m. (Exclusivo)
- Sábado 25/10: Leones vs Caribes – 5:30p.m.
- Miércoles 29/10: Cardenales vs Águilas – 7:00p.m. (Exclusivo)
- Viernes 31/10: Tigres vs Tiburones – 7:00p.m.
- Miércoles 5/11: Tigres vs Leones – 7:00p.m. (Exclusivo)
- Viernes 7/11: Caribes vs Tiburones – 7:00p.m.
- Miércoles 12/11: Magallanes vs Tiburones – 7:00p.m. (Exclusivo)
- Viernes 14/11: Magallanes vs Tigres – 7:00p.m.
- Sábado 15/11: Leones vs Magallanes – 5:30p.m.
- Miércoles 19/11: Magallanes vs Caribes – 7:00p.m. (Exclusivo)
- Viernes 21/11: Cardenales vs Tiburones – 7:00p.m.
- Miércoles 26/11: Bravos vs Caribes – 7:00p.m. (Exclusivo)
- Viernes 28/11: Bravos vs Cardenales – 7:00p.m.
- Miércoles 3/12: Caribes vs Magallanes – 7:00p.m. (Exclusivo)
- Viernes 5/12: Águilas vs Tigres – 7:00p.m.
- Miércoles 10/12: Tigres vs Tiburones – 7:00p.m. (Exclusivo)
- Viernes 12/12: Tigres vs Bravos – 7:00p.m.
- Miércoles 17/12: Caribes vs Cardenales – 7:00p.m. (Exclusivo)
- Viernes 26/12: Magallanes vs Tiburones – 7:00p.m.
Jugada a jugada
Mantente al tanto de todas las jugadas, resultados y estadísticas actualizadas de la LVBP en meridiano.net/lvbp.
Meridiano Televisión te invita a vivir la temporada LVBP 2025-2026 con la pasión y emoción que solo el béisbol venezolano puede ofrecer.