LVBP

Estos son los próximos juegos de la LVBP que disfrutarás por Meridiano Televisión

Por

Meridiano

Viernes, 17 de octubre de 2025 a las 01:36 pm
Juego de la LVBP para hoy viernes 17-10 en vivo por Meridiano
Tiburones de La Guaira llega a Meridiano Televisión / FOTO: Cortesía
Andrea Matos Viveiros 

 

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) 2025-2026 sigue en su semana inaugural con toda la emoción del diamante. Descubre aquí cuál juego verás esta noche en vivo y gratis por Meridiano Televisión.

No te pierdas los mejores encuentros en señal abierta gratis, o en alta definición a través de SimplePlus, InterGO y NetunoGO. Además, los juegos exclusivos estarán disponibles vía streaming gratuito en meridiano.net/meridianotv para que sintonices, aunque no estés en casa.

 

 

Calendario de transmisión LVBP 2025-2026 por Meridiano Televisión

  • HOY Viernes 17/10: Tiburones vs Águilas – Antesala 6:00p.m. Playball 7:00p.m.
  • Miércoles 22/10: Tigres vs Magallanes – 7:00p.m. (Exclusivo)
  • Sábado 25/10: Leones vs Caribes – 5:30p.m.
  • Miércoles 29/10: Cardenales vs Águilas – 7:00p.m. (Exclusivo)
  • Viernes 31/10: Tigres vs Tiburones – 7:00p.m.
  • Miércoles 5/11: Tigres vs Leones – 7:00p.m. (Exclusivo)
  • Viernes 7/11: Caribes vs Tiburones – 7:00p.m.
  • Miércoles 12/11: Magallanes vs Tiburones – 7:00p.m. (Exclusivo)
  • Viernes 14/11: Magallanes vs Tigres – 7:00p.m.
  • Sábado 15/11: Leones vs Magallanes – 5:30p.m.
  • Miércoles 19/11: Magallanes vs Caribes – 7:00p.m. (Exclusivo)
  • Viernes 21/11: Cardenales vs Tiburones – 7:00p.m.
  • Miércoles 26/11: Bravos vs Caribes – 7:00p.m. (Exclusivo)
  • Viernes 28/11: Bravos vs Cardenales – 7:00p.m.
  • Miércoles 3/12: Caribes vs Magallanes – 7:00p.m. (Exclusivo)
  • Viernes 5/12: Águilas vs Tigres – 7:00p.m.
  • Miércoles 10/12: Tigres vs Tiburones – 7:00p.m. (Exclusivo)
  • Viernes 12/12: Tigres vs Bravos – 7:00p.m.
  • Miércoles 17/12: Caribes vs Cardenales – 7:00p.m. (Exclusivo)
  • Viernes 26/12: Magallanes vs Tiburones – 7:00p.m.

Jugada a jugada

Mantente al tanto de todas las jugadas, resultados y estadísticas actualizadas de la LVBP en meridiano.net/lvbp.
Meridiano Televisión te invita a vivir la temporada LVBP 2025-2026 con la pasión y emoción que solo el béisbol venezolano puede ofrecer.

 

Beisbol