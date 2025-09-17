¡Lo quieren fuera! Miembros de los Clippers le buscan salida a Kawhi Leonard

Suscríbete a nuestros canales

El futuro de la superestrella Kawhi Leonard con los Los Ángeles Clippers ha sido puesto en tela de juicio tras la difusión de reportes que sugieren un descontento creciente dentro de la organización.

Miembros de los Clippers quieren lejos a Leonard

Según fuentes internas de la liga, varios “miembros clave” de la franquicia han expresado un deseo de separarse de Leonard, lo que podría marcar un punto de inflexión para el equipo.

La noticia, que ha sacudido a la NBA, llega en un momento crítico para los Clippers, quienes han fallado en cumplir con las altas expectativas de campeonato que se generaron tras la llegada de Leonard y Paul George en 2019.

A pesar de los esfuerzos y la inversión masiva, las lesiones recurrentes de Kawhi y la falta de cohesión en momentos cruciales han generado frustración. Las fuentes indican que esta situación ha llevado a una reevaluación interna sobre la dirección del equipo y la viabilidad de seguir construyendo alrededor del dos veces campeón de la NBA.

Varios factores en juego

Las razones detrás del presunto deseo de la directiva y otros miembros importantes de la organización de desprenderse de Leonard son complejas. Se especula que la preocupación principal es la fiabilidad del jugador, dada su historial de lesiones, que lo ha mantenido fuera de la cancha en momentos vitales de la temporada y los playoffs.

La inversión millonaria en su contrato y la incapacidad de mantenerse consistentemente sano han sido un factor determinante en la frustración de la cúpula directiva.