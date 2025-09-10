¡Tremendo escándalo! Se intensifican las investigaciones en torno a Los Ángeles Clippers por fraude

Suscríbete a nuestros canales

La NBA se encuentra inmersa en una nueva polémica que sacude los cimientos del sistema salarial de la liga. El futuro inmediato de los Los Ángeles Clippers está en el centro de la controversia, tras las graves acusaciones de un supuesto pago irregular de 28 millones de dólares al jugador estrella, Kawhi Leonard.

Leonard y Clippers en serios problemas

La información, revelada por medios internacionales apunta a una presunta red de transacciones fraudulentas a través de una empresa fantasma, Aspiration, la cual tendría vínculos directos con el propietario de la franquicia, el multimillonario Steve Ballmer.

Según las fuentes, este supuesto pago se habría realizado al margen del segundo contrato que Leonard firmó con los Clippers en 2022. La investigación se centra en determinar si esta transacción constituye una violación flagrante del 'salary cap' de la liga, una de las normas más estrictas y fundamentales que garantizan la equidad competitiva entre las franquicias.

El 'salary cap' limita el monto total que un equipo puede gastar en salarios de jugadores, y cualquier intento de eludirlo se considera una falta grave que puede acarrear severas sanciones.

La NBA ha reaccionado de manera inmediata a las acusaciones. Fuentes internas en Estados Unidos han confirmado que el asunto ya se encuentra en fase de investigación. La liga ha tomado nota de la gravedad de las informaciones y ha iniciado un proceso para esclarecer los hechos.

De confirmarse la veracidad de las acusaciones, las repercusiones para los Clippers y su propietario, Steve Ballmer, podrían ser significativas. Las posibles sanciones podrían incluir multas millonarias, la pérdida de selecciones en futuros drafts, o incluso penalizaciones más severas que afectarían la estructura actual del equipo.

Kawhi Leonard llegó a los Clippers en 2019 como agente libre, un movimiento que generó un enorme revuelo en la NBA. Tras su exitoso paso por los Toronto Raptors, donde consiguió el campeonato, su incorporación a la franquicia de Los Ángeles fue vista como un paso decisivo para convertir al equipo en un contendiente al título. Sin embargo, estas nuevas revelaciones ponen en entredicho la legitimidad de su fichaje y de las negociaciones contractuales posteriores.

Pagos fraudulentos

La figura de Steve Ballmer, ex director ejecutivo de Microsoft y una de las personalidades más influyentes en el mundo de los negocios, también se ve comprometida. Su presunta vinculación con la empresa Aspiration y el supuesto pago fraudulento al jugador, añade una capa de complejidad y seriedad a la investigación.

La transparencia y la integridad de la liga están en juego, y la NBA está obligada a actuar con firmeza y decisión para mantener la credibilidad del sistema. La franquicia de los Clippers ha mantenido el silencio por el momento, sin emitir ninguna declaración oficial al respecto. La incertidumbre sobre el futuro de su proyecto deportivo es absoluta, y las consecuencias de esta investigación podrían redefinir el panorama competitivo de la Conferencia Oeste.