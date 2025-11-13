Stephen Curry se coloca a un paso de superar a Michael Jordan en este distinguido apartado

Suscríbete a nuestros canales

La leyenda de Stephen Curry continúa reescribiéndose. En un emocionante duelo de la NBA anoche contra los San Antonio Spurs, el base estrella de los Golden State Warriors deslumbró con una actuación histórica al anotar 46 puntos. Este desempeño no solo aseguró la victoria de su equipo, sino que también lo posicionó en los libros de récords de la liga, acercándolo peligrosamente a una marca que ostenta el mismísimo Michael Jordan.

Con su exhibición de 46 puntos ante los Spurs, Curry registró su partido número 43 de 40 puntos o más desde que cumplió 30 años. Esta cifra lo consolida firmemente como el segundo jugador en la historia de la NBA con la mayor cantidad de tales actuaciones en esa etapa de su carrera.

La Caza del Récord de "Air Jordan"

Michael Jordan, ampliamente considerado el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, estableció el listón con 44 partidos de 40 puntos después de su trigésimo cumpleaños. Una estadística que resalta la longevidad y el dominio ofensivo de Jordan incluso en la fase final de su carrera.

Sin embargo, Curry, a sus 37 años, está demostrando una capacidad ofensiva que desafía el paso del tiempo. Necesitando solo un partido más de 40 puntos, empataría el récord de Jordan. Si logra dos, lo superará y se convertirá en el líder indiscutible de esta prestigiosa categoría.

Un Testimonio de Longevidad y Dominio

El hito que está a punto de lograr Curry es un testimonio de varios aspectos de su carrera:

Dominio Ofensivo Sin Precedentes: La capacidad de Curry para anotar puntos ha madurado con la edad. Su rango de tiro, que revolucionó el baloncesto moderno, no ha disminuido, y sigue siendo una amenaza constante para cualquier defensa, independientemente de la edad o el cansancio. Preparación Física de Élite: Mantener un nivel de anotación tan alto después de los 30 años requiere una preparación física impecable. Curry ha logrado gestionar su cuerpo para evitar lesiones graves y mantener la explosividad que requiere su juego. Impacto en el Juego: La amenaza constante de Curry no solo le permite anotar, sino que también crea oportunidades para sus compañeros de equipo, consolidando su estatus no solo como un gran anotador, sino como un generador de juego integral.

El mundo del baloncesto estará atento a las próximas actuaciones de Stephen Curry, quien está a las puertas de un récord histórico que cimentará aún más su legado entre las grandes figuras de la NBA. Los Warriors y sus aficionados esperan ansiosamente el momento en que su base estrella iguale o supere la marca de "Air Jordan".