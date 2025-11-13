NBA

NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 13 de noviembre

Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers lideran a los equipos que estarán a la acción este jueves por la noche

Por

Humberto Mendoza
Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 08:35 am
NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 13 de noviembre
Suscríbete a nuestros canales

Después de una jornada repletas de partidos, las acciones en la presente temporada de la NBA tendrá una cartelera ligera con solo tres enfrentamientos, con Cleveland Cavaliers como uno de los protagonistas para este jueves por la noche.

NOTAS RELACIONADAS

El equipo de Donovan Mitchell se encuentra tras los rastros de Detroit Pistons y buscarán acercarse a la cúspide de la Conferencia Este, cuando se enfrenten en su casa a Toronto Raptors desde el Rocket Arena. La franquicia de Ohio luce inspirado en los últimos 10 compromisos con siete victorias concretadas.

En otros escenarios, Indiana Pacers atraviesa por un arranque para el olvido (1-10) e intentará ponerle a una seguidilla de cinco derrotas consecutivas, cuando se midan a Phoenix Suns, que se metieron de lleno en los puestos de clasificación en el Conferencia Oeste con cuatro triunfos corridos.

Juegos para hoy en la NBA: 13 DE NOVIEMBRE

  • Toronto Raptos vs Cleveland Cavaliers
  • Atlanta Hawks vs Utah Jazz
  • Indiana Pacers vs Phoenix Suns

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Carreras LVBP
Jueves 13 de Noviembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto