NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 13 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Después de una jornada repletas de partidos, las acciones en la presente temporada de la NBA tendrá una cartelera ligera con solo tres enfrentamientos, con Cleveland Cavaliers como uno de los protagonistas para este jueves por la noche.

El equipo de Donovan Mitchell se encuentra tras los rastros de Detroit Pistons y buscarán acercarse a la cúspide de la Conferencia Este, cuando se enfrenten en su casa a Toronto Raptors desde el Rocket Arena. La franquicia de Ohio luce inspirado en los últimos 10 compromisos con siete victorias concretadas.

En otros escenarios, Indiana Pacers atraviesa por un arranque para el olvido (1-10) e intentará ponerle a una seguidilla de cinco derrotas consecutivas, cuando se midan a Phoenix Suns, que se metieron de lleno en los puestos de clasificación en el Conferencia Oeste con cuatro triunfos corridos.

Juegos para hoy en la NBA: 13 DE NOVIEMBRE