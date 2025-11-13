Alarma en NY: Jalen Brunson sale en muletas tras lesión en el tobillo derecho

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este miércoles terminó con una nota amarga para los New York Knicks. Su estrella y máximo anotador, Jalen Brunson, tuvo que abandonar el encuentro contra el Orlando Magic en el Madison Square Garden debido a una aparente lesión en el tobillo.

La lesión fue un golpe doble, ya que el conjunto de la Gran Manzana sufrió una dura derrota en casa por 124-107, una caída que detuvo el momento positivo del equipo.

El Incidente y el Reporte Médico

El momento de la lesión ocurrió durante el cuarto cuarto del partido, mientras Brunson intentaba penetrar hacia la canasta. El base de los Knicks pareció aterrizar torpemente sobre su pie derecho tras tropezar con el defensor Wendell Carter Jr.

A pesar del visible dolor, Brunson logró ejecutar sus dos tiros libres antes de ser retirado del juego. Inmediatamente, se dirigió al vestuario para ser examinado por el cuerpo médico del equipo.

Más tarde, el reportero de The Athletic informó que Brunson abandonó el Garden utilizando una bota para caminar y apoyándose en muletas, una señal que generalmente indica una lesión de moderada a grave, posiblemente un esguince significativo.

Actualización: Los Knicks han anunciado que no emitirán un parte médico oficial ni darán avances sobre el estado de Brunson hasta mañana jueves, cuando se espera que el jugador sea sometido a pruebas de imagen más exhaustivas, como una resonancia magnética (MRI).

El Desempeño de Brunson Antes de la Lesión

Antes de la desafortunada jugada, Jalen Brunson estaba siendo el líder ofensivo del equipo, registrando una actuación destacada en 36 minutos y 55 segundos de acción:

Puntos: 31

Asistencias: 6

Rebotes: 3

Impacto de la Derrota

La combinación de la lesión de su estrella y la derrota en casa decepcionó profundamente a los aficionados. La caída ante el Magic significó:

El fin de la racha: Rompió la racha de cinco victorias consecutivas que Nueva York había construido. Récord en Casa: Puso fin al récord perfecto que el equipo mantenía en el Madison Square Garden esta temporada.

Los Knicks ahora se sitúan con un registro de 7 victorias y 4 derrotas (7−4) al inicio de la campaña, con la gran incógnita de la duración de la ausencia de su base titular.