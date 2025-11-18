LVBP

Juegos para este martes 18 de noviembre en la LVBP

Este 18 de noviembre se efectuará, como tradicionalmente se hace, el "Juego de la Chinita"

Por

Meridiano

Martes, 18 de noviembre de 2025 a las 02:17 am
Juegos para este martes 18 de noviembre en la LVBP
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este martes, 18 de noviembre, en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, será especial motivado a que se disputará el "Juego de la Chinita" y a continuación te mostraremos quienes se medirán en Maracaibo y en el resto de las plazas.

NOTAS RELACIONADAS

Aunado eso, se llevarás cabo también una doble cartelera y aunque dos novenas estarán de descanso, igualmente se efectuarán cuatro compromisos en este segundo día de la sexta semana del torneo.

Juegos para hoy en la LVBP:

  • Bravos de Margarita vs Águilas del Zulia 1:00pm, estadio Luis Aparicio El Grande 
  • Cardenales de Lara vs Leones del Caracas 5:30pm (primer juego), estadio Monumental Simón Bolívar 
  • Cardenales de Lara vs Leones del Caracas (media hora después de finalizar el primero), estadio Monumental Simón Bolívar.
  • Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui 7:00pm, estadio Alfonso Chico Carrasquel.

Tanto Tiburones de La Guaira, como Tigres de Aragua tendrán el día libre en esta jornada.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo Carreras LVBP NBA
Martes 18 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol