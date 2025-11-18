Juegos para este martes 18 de noviembre en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este martes, 18 de noviembre, en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, será especial motivado a que se disputará el "Juego de la Chinita" y a continuación te mostraremos quienes se medirán en Maracaibo y en el resto de las plazas.

Aunado eso, se llevarás cabo también una doble cartelera y aunque dos novenas estarán de descanso, igualmente se efectuarán cuatro compromisos en este segundo día de la sexta semana del torneo.

Juegos para hoy en la LVBP:

Bravos de Margarita vs Águilas del Zulia 1:00pm, estadio Luis Aparicio El Grande

Cardenales de Lara vs Leones del Caracas 5:30pm (primer juego), estadio Monumental Simón Bolívar

Cardenales de Lara vs Leones del Caracas (media hora después de finalizar el primero), estadio Monumental Simón Bolívar.

Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui 7:00pm, estadio Alfonso Chico Carrasquel.

Tanto Tiburones de La Guaira, como Tigres de Aragua tendrán el día libre en esta jornada.