Juegos para este martes 18 de noviembre en la LVBP

La jornada de este martes, 18 de noviembre, en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, será especial motivado a que se disputará el "Juego de la Chinita" y a continuación te mostraremos quienes se medirán en Maracaibo y en el resto de las plazas.
Aunado eso, se llevarás cabo también una doble cartelera y aunque dos novenas estarán de descanso, igualmente se efectuarán cuatro compromisos en este segundo día de la sexta semana del torneo.
Juegos para hoy en la LVBP:
- Bravos de Margarita vs Águilas del Zulia 1:00pm, estadio Luis Aparicio El Grande
- Cardenales de Lara vs Leones del Caracas 5:30pm (primer juego), estadio Monumental Simón Bolívar
- Cardenales de Lara vs Leones del Caracas (media hora después de finalizar el primero), estadio Monumental Simón Bolívar.
- Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui 7:00pm, estadio Alfonso Chico Carrasquel.
Tanto Tiburones de La Guaira, como Tigres de Aragua tendrán el día libre en esta jornada.