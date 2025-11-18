Mueren por suicidio asistido las leyendas del cabaret, Alice y Ellen Kessler a los 89 años

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del espectáculo se viste de luto tras conocerse el fallecimiento de Alice y Ellen Kessler, las icónicas gemelas alemanas que destacaron en las décadas de 1950 y 1960.

Las hermanas, de 89 años, eligieron partir de este mundo juntas mediante un suicidio asistido en Alemania. Fue la Sociedad Alemana que confirmó la noticia de la muerte de las gemelas Kessler, en Gruenwald, donde residían.

Ambas decidieron la fecha de su deceso siendo acompañadas por un médico y un abogado. Recordemos que, este procedimiento es legal en Alemania bajo ciertas circunstancias desde un fallo judicial de 2020.

El último deseo en vida de Alice y Ellen Kessler fue ser sepultadas en la misma urna junto a su madre y su perro Yello.

El legado de las gemelas Kessler

La carrera de las gemelas Kessler despegó en el famoso Lido de París tras huir de Alemania Oriental en 1952, y se convirtieron en la referencia estética de la vedette en su época.

Su éxito inmediato trascendió las fronteras del cabaret para alcanzar la fama internacional. En Estados Unidos se presentaron en el prestigioso “The Ed Sullivan Show”, portada de la revista Lifey alternaron con luminarias como Fred Astaire, Frank Sinatra, Elvis Presley y Rock Hudson.

Además, dentro de sus hitos, fue su presentación en el Festival de Eurovisión representando a su país natal. Su popularidad fue tal que, en 1976, posaron desnudas para la edición italiana de Playboy, agotando la revista en solo tres horas.

Su vigencia en el entretenimiento se extendió en la televisión alemana al protagonizar un musical que recorrió Berlín, Múnich y Viena entre 2015 y 2016.