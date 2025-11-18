Meten preso al hombre que atacó a Ariana Grande en el estreno de ‘Wicked: For Good’

Suscríbete a nuestros canales

Luego de que Ariana Grande fue atacada durante el estreno de ‘Wicked: For Good’ en Singapur, las autoridades han arrestado al hombre que burló la seguridad para acercarse a la actriz.

Identificado como Johnson Wen de 26 años y nacionalidad australiana se declaró culpable de causar molestias públicas ante un tribunal local el lunes 17 de noviembre.

Todo quedó grabado por las cámaras de los invitados al evento que rápidamente se hizo viral en redes sociales. En el material se ve a Wen saltando las barreras de seguridad y corriendo directamente hacia Grande, quien caminaba junto al elenco de la película.

El acosador de Ariana Grande recibió una sentencia de nueve días de prisión por los hechos.

Pánico en la premier de Wicked en Singapur

Las imágenes revelan el momento exacto en que el acosador se abalanza sobre la artista, la envuelve con sus brazos y salta a su lado, dejándola visiblemente impactada.

Sin embargo, Cynthia Erivo reaccionó de inmediato, empujando y gritando al intruso para que se alejara de su coestrella.

Miembros de seguridad lograron inmovilizar al individuo poco después, mientras que la reconocida actriz Michelle Yeoh fue fundamental para guiar a Ariana Grande fuera del alcance del acosador.

Historial controversial del acosador de Ariana Grande

Johnson Wen, conocido en redes sociales como 'Pyjama Man', es un personaje que ha alardeado sus cuentas de Instagram y TikTok de haberse colado previamente en recitales de artistas de la talla de Katy Perry, The Weeknd y The Chainsmokers.