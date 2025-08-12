¡Póngale una pared! Elliott Bracho se encuentra a punto de alcanzar su primer Stakes como jinete profesional

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves el hipódromo de Saratoga Race Course, ubicado en Saratoga Spings, en Nueva York, confeccionó una cartelera de diez competencias, en la que incluyó el New York Stallion Series Stakes, carrera exclusiva para machos de tres años nacidos y criados en el estado neoyorquino. En la presenta competencia fue inscrito Friend Ofthe Devil, que llevará en su lomo al jinete venezolano Christopher Elliott Bracho, quien buscará su primera victoria como jockey profesional.

Christopher Elliott guiará a Friend Ofthe Devil

La séptima carrera del jueves en el hipódromo de Saratoga, fue pautada para las 4:36 p.m., prueba en la cual atrajo a ocho juveniles de tres años para competir en la división $150,000 de la New York Stallion Stakes Series, en recorrido de una milla en pista de grama. Elliott, le tocará guiar al ejemplar Friend Ofthe Devil, que corre para los colores del Blue Devil Racing Stable y Jerold Zaro, que buscan victorias consecutivas, mantener el invicto en la presente temporada.

Friend Ofthe Devil, entrenado por Carlos Martin, es un hijo de Honest Mischief, que llega con dos victorias consecutivas en la temporada, entre ellas una en la división Spectacular Bid de la New York Stallion Stakes Series en los 1.200 metros, disputada en junio en Belmont at the Big A. Este juvenil tiene tres victorias en seis presentaciones en campaña global con una producción de $169.030.

Desde entonces, Friend Ofthe Devil ha trabajado de manera constante en Saratoga, incluio un briseo de media milla en 49.71 el 6 de agosto sobre la pista de entrenamiento de Oklahoma, que siguió a cinco octavos bruscos en 59.77 el 25 de julio sobre la pista principal. Friend Ofthe Devil, un perfecto 3 de 3 en césped. Es hijo de la yegua Bodemeister Fabuleux y su segunda madre es la ganadora de stakes Sluice, la tercera madre del actual ganador del Kentucky Derby (G1) y Belmont Stakes (G1), Sovereignty.

George Briggs, de la cuadra Chad Brown que será guiado por Irad Ortiz Jr., quizás surge como su máximo contendor. Este hijo de Fog of War que corre con los colores de Peter M. Brant, tiene una victoria en dos actuaciones, su anterior carrera fue un tercer lugar en el Colonel Liam Stakes en Gulfstream Park, el pasado mes de marzo. Desde entonces ha tenido varios briseos entre el hipódromo de Fair Hill y Monmouth Park.

New York Stallion Stakes Series $150.000 en 1.600 metros en pista grama, se correrá en la séptima competencia a las 4:36 p.m., y tiene la siguiente nómina;