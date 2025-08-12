Todo listo para el Latinoamericano de Jockeys Clubes en Brasil

Suscríbete a nuestros canales

El camino rumbo al Gran Premio Latinoamericano (G1) en distancia de 2000 metros en pista de césped, tendrá un valor de $300.000 en premios. Este evento tendrá como escenario el Hipódromo de Gavea, Brasil, que será por cuarta vez la sede del gran campeonato del turf sudamericano, bajo la organización del Jockey Club Brasileiro. Mientras llega el momento de tan importante gesta equina, los hipódromos miembros de la OSAF se preparan para cerrar el proceso de nominaciones, y con gran entusiasmo esta jornada promete ser inolvidable.

Latinoamericano llegará a su edición 45 en fecha confirmada

El Gran Premio Latinoamericano (ex Gran Premio Asociación Latinoamericana de Jockey Clubes e Hipódromos) es una carrera de caballos originalmente destinada a aquellos que compiten en hipódromos sudamericanos. Es la carrera emblemática de la Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de Carrera (OSAF), el organismo que representa activamente a las entidades de turf de toda Sudamérica en los foros internacionales.

Actualmente esta carrera es la prueba más importante de Latinoamérica, y con la mayor bolsa de premios disponibles. Desde el año 2014 es patrocinado por Longines, el acuerdo con la marca de relojes suiza culminó después de disputada la edición 2023 en el Hipódromo de San Isidro.

El escenario será el tradicional Hipódromo de Gávea, con fecha confirmada para 18 de octubre, la expectativa crece semana a semana, y no sólo por lo que representa, sino también por el fuerte acompañamiento que tendrá con una programación paralela de primerísimo nivel, abierta también a la participación de caballos internacionales.

Paises del Caribe han sido incluido

El Hipódromo Presidente Remón de Panamá en 2009 y el Hipódromo de las Américas de México en 2011 han sido incorporados a la Asociación Latinoamericana de Jockey Clubes e Hipódromos para recibir la prueba en el futuro. En el mismo año 2011 también fueron incorporados el Hipódromo Argentino de Palermo y el Valparaíso Sporting (Chile) como sedes para disputar esta carrera. Tiene carácter anual y la sede del evento es rotativa.

Venezuela una vez fue sede cuando partencia a esta organización en 1986. El hipódromo de mayor sede es San Isidro, en Argentina con siete, seguido del hipódromo Chile e hipódromo de Monterrico (Perú) con seis aperturas cada uno. Argentina, es el país con más carrera con un total de 12, mientras que Chile, tiene 11.

Es la prueba peso-por-edad más importante de Sudamérica. Esta prueba es para caballos purasangres de 3 años o más de edad, apuntados por los respectivos hipódromos, y se disputa sobre 2000 metros (en el Latinoamericano de 2017 que se disputó en el Valparaíso Sporting, se hizo una excepción respecto a la distancia, se corrió sobre 2400 metros).