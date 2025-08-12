¿Sabes cuál es? Este ha costado 5 millones de dólares y está a punto de hacer su debut. Infórmate sobre los pormenores

Suscríbete a nuestros canales

El año pasado, en la venta de yearling en Keeneland en septiembre, se obtuvo uno de los precios más elevados $5.000.0000 para este alazán de cara y dos patas blancas, que mantiene una similitud notable con su padre Curlin. Este juvenil de dos años proviene de la yegua Cavorting, quien actualmente está en entrenamiento en la cuadra de Todd Pletcher en Saratoga, y ya ha realizado varios ejercicios.

Hijo de Curlin cuenta con varios briseos

Durante la segunda jornada de subastas en el pabellón de Keeneland, en Estados Unidos, donde 106 yearlings fueron subastados por un total de $61.595.000, el potro más costoso de la jornada fue un producto del campeón pistero y semental Curlin en la ganadora de Graded Stakes, Cavorting por Bernardini, el cual fue vendido por $5.000.0000 a Whisper Hill Farm, criado por Stronestreet Farm, y consignado por Indian Creek Kentucky.

Courting, que están en manos del entrenador Salón de la Fama, Todd Pletcher, se encuentra en Saratoga, Nueva York, y ha registrado tres ejercicios con miras de realizar su estreno en los próximos meses. El último crono registrado fue el pasado jueves 800 metros en 50”4 calificado como el 60 más veloz de 75 realizado para la distancie en la jornada.

Curlin, es nacido del semental Smart Strike en la yegua Sherriff’s Deputy por Deputy, el cual dejo un récord de 11 victorias en 16 presentaciones, y es uno de los pocos ejemplares en ganar en dos oportunidades la Breeders’Cup Classic, además de obtener el Preakness Stakes (G1), y la Dubai World Cup (G1), fue entrenado por Steven Asmussen.

Por su parte, su madre, Cavorting, es una yegua, nacida en el 2012, del semental y campeón pistero Bernardini en Promenade Girl por Carson City, la cual dejó una campaña pistera de ocho victorias en 13 presentaciones, entre ellas logró ganar en años consecutivos el Ogden Phipps Stakes (G1), en Belmont Park, y se retiró luego de ganar el Personal Ensign Stakes (G1), del 2016 en Saratoga, y comenzó a ser servida como yegua madre al año siguiente. Su mejor representante ha sido Clairiere.

Clairiere, dejó un récord de ocho victorias, seis veces llegó segunda y tres más culminó tercera en 22 competiciones que realizó, donde ganó igual que su mamá (Cavorting), dos veces el Ogden Phipps Stakes (G1), además del Cotillion Stakes (G1), y el Rachel Alexandra Stakes (G2). Fue retirada en el 2023, luego de llegar cuarta en el Longines Breeders’Cup Distaff (G1) en Santa Anita Park.