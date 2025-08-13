Datos de última hora incluye el Best Bet y los Picks para la jornada en Saratoga 13-8-2025

Suscríbete a nuestros canales

Hoy se corre el primer día de la sexta semana del Summer Meet en el hipódromo de Saratoga, con un programa de nueve carreras, donde cumpliremos con los datos de última hora. La jornada de hoy incluyó el New York Stallion Series Stakes con un valor de $150,000 para yeguas maduras en pista de arena en distancia de 1.400 metros.

Saratoga Springs: Datos hípicos de última hora Meridiano

La jornada de hoy miércoles 13 de agosto, se realizarán nueve carreras que inician a la 1:10 p.m. hora venezolana. Dentro de este programa se corren cuatro pruebas en grama, cuatro en arena y una con obstáculos. Aquí están los datos de última hora para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Meridiano: Saratoga Springs retrospecto de última hora

Primera carrera. 3.800 m. Obstáculo; 7.Carloun (IRE) viene de dos derribos, antes había derrotado a este mismo grupo. 3.L’Avvocato (FR) se mantiene en el grupo, al final se le puede presentar. 9.Quick Master intentará ganar desde la partida, viene de correr en grupos más complicados. 1.Travesuras ganó muy bien, mantiene condiciones como para repetir.

Segunda carrera. 1.600 m. Arena; 5.Unlimitedpotential es ganadora de dos carreras en sus últimas cuatro carreras. Luce bajada de grupo. La ligaremos con todo. 6.My Noble Knight la distancia le cae de perlas. Su jinete le sacará el mayor provecho. 4.Margin Of Air se mantiene en el grupo, y es un buen lance para las exóticas.

Tercera carrera. 1.700 m. grama; 6.Princess Celine la esperan fija en su carrera de estreno. Buen pedigrí y excelentes trabajos. 7.Rizz su carrera de estreno fue meritoria. Regresa más puesta y lista para la sorpresa. 9.Rocket Robin el lote es muy discreto, su chance es enorme debido a su velocidad. Viene más puesta.

Cuarta carrera. 1.600 m. Arena; 5.Gun Party insisten de nuevo con el jinete que la ganó en su última carrera. Buen apronte para la carrera y el grupo más cómodo. Defiende nuestra jugada estratégica. 4.Olympic Dreams tiene buenas actuaciones en carreras previas. Anda de turno, buscará la sorpresa desde la partida. 6.Stowaway ganó en gran forma a un lote más clasificado. Cuidado.

Quinta carrera. 1.400 m. Arena; 2.Call Me Fast nos agrada mas de la cuenta. Su jinete tiene el timing del circuito. Decidirá. 3.Big Gain su anterior la dejó de turno, ha corrido en lotes complicados. 1ª.Gun It corrió con tropiezos ante un grupo más fuerte. El lote es parejo. Y la monta es de primera.

Sexta carrera. 1.300 m. Grama: 7.Orie tiene fuerte y efectiva atropellada en la distancia y superficie. Por lo parejo del grupo, decidirá. 5.Pandemic Hero no consideren su carrera anterior. No la descuiden. 1.Out Of The Fog este grupo parece cómodo para su accionar. Viene con buenos aprontes y la monta es de primera.

Séptima carrera. 1.300 m. Arena; 8.Spirit Of Esther se mantiene en el grupo y distancia. Nos luce como otra jugada estratégica de la tarde. 7.Melle Mel al final tendrán que correrle, porque tiene una atropellada efectiva la distancia. 6.She’s Complicated no lo hizo mal subido de agrupación en sus dos carreras previas. La monta lo hace temible.

Octava carrera. 1.600 m. Grama; 1.Disco Star viene d correr cuatro pruebas de Stakes, se enfrenta a rivales de bajo nivel. Debería ganar y fácil. 3.Trail Of Gold surge como la rival de nuestra primera sugerencia. Siempre corre bien, y este lote no es gran cosas. Uno-dos. 2.Queen Atlas cuidado porque se les puede presentar en los finales.

Novena carrera. 1.300 m. Grama; 9.Two Bits no lo hizo mal en su carrera de estreno. Estará en el marcador. 5.Quiet Street debuta precedida de buenos ejercicios, y esta yunta se mantiene en el Top de Nueva York. 10.Lit Ship no lo dejen fuera de sus combinadas. Esta carrera es muy pareja. 6.Delightful Darling tiene par de segundos consecutivos. Regresa más puesta. Ojo, al final se hará nombrar.

Resume Pick6 $0.20

4ª) 5

5ª) 2

6ª) 7-5-1

7ª) 8-7-6

8ª) 1-3-2

9ª) 9-5-10-6

Best Best (Fijo)

4ª) 5.Gun Pary

Longshot (Sorpresa)

8ª) 1.Disco Star

Nota de la R: Al momento de publicar esta información no se actualizaron los ejemplares retirados. Estaremos actualizando la misma.