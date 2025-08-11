¡Atención! Marcha en Caracas este 11 de agosto: ¿Cuáles son las vías alternas?

Suscríbete a nuestros canales

El jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahúm Fernández, anunció que este lunes 11 de agosto se llevará a cabo una gran movilización en Caracas y en el interior del país. La convocatoria fue expuesta a través de su cuenta en Instagram, destacando que “elevaremos nuestras voces y vamos a condenar los intentos de desestabilización”.

¿Cuál será el punto de encuentro en Caracas?

La concentración iniciará a la 1:00 PM desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda y los asistentes se desplazarán hasta la Plaza José Martí en Chacaíto. Luego, la marcha se movilizará hacia PDVSA La Campiña a las 3:00 pm y el punto de llegada será el Palacio de Miraflores, ubicado en el centro de Caracas.

En este sentido, la Alcaldía de Chacao exhortó a los conductores de vehículos a tomar medidas preventivas, seleccionado rutas y vías alternas durante sus desplazamientos en la ciudad capital.

¿Cuáles son las rutas alternas este 11 de agosto?

Para evitar el embotellamiento en Caracas, los conductores deberán elegir con antelación las rutas y vías alternas, que incluyen:

Para dirigirse al este de la ciudad

Puedes desplazarte por la Avenida Francisco de Miranda, accediendo desde la zona de Chacaíto o El Rosal. También, puedes optar por la Avenida Andrés Bello, que está situada de forma paralela a la Avenida Libertador, representando una excelente opción para dirigirse a otras vías.

Para dirigirse al oeste de la ciudad

De igual modo, la Avenida Libertador es la idónea para circular en el Distrito Capital.

Ahora bien, para llegar al centro de Caracas puedes movilizarte por la Avenida Urdaneta que te permitirá desviarte hacia la Avenida Baralt.

¿Cuáles son las otras opciones para desplazarse en Caracas?

Finalmente, los transeúntes pueden ingresar al sistema subterráneo del Metro de Caracas, en la Línea 1 y sus conexiones. Además, se recomienda acudir a sus destinos con anticipación para evitar demoras y garantizar la movilidad segura en el Distrito Capital.