Jornada de atención veterinaria gratuita en el estado Zulia (+Detalles)

A través de sus redes sociales, la Misión Nevado anunció una jornada de atención veterinaria integral que realizará en el estado Zulia. El próximo sábado 15 de agosto, los dueños de mascotas podrán acceder a múltiples servicios en el Municipio San Francisco, parroquia Domitila Flores, en la casa comunal “Nuevo Amanecer”.

Horario de Atención

Los interesados pueden asistir a la ubicación a partir de las 9:00 AM. Es importante destacar que no deberán cancelar monto alguno para disfrutar de la jornada. El evento está dedicado a garantizar bienestar y cuidado a los animales, como parte de los esfuerzos gubernamentales.

¿Cuáles son los servicios que ofrecerán?

De acuerdo a la información suministrada en la cuenta oficial de Instagram @NevadoZulia los asistentes podrán optar por los siguientes servicios:

Vacunación antirrábica: Esta inmunización permite estimular el sistema nervioso para producir los anticuerpos que combaten la rabia. De este modo, se protege a la comunidad de posibles ataques como consecuencia de la enfermedad.

Atención veterinaria: Permite conocer el estado de salud del gato o perro, evaluar posibles enfermedades y aplicar las medidas preventivas.

Desparasitación: Puede ser preventiva o curativa, en ambos casos es fundamental para mantener la salud del animal.

Corte de Uñas: Este proceso previene lesiones, mejorando significativamente la postura y movilidad del gato o perro.

Limpieza de oídos: Previene las infecciones, controla la inflamación y favorece la salud auditiva.

De igual modo, la Misión Nevado exhortó a los dueños a trasladar a sus mascotas de la siguiente forma:

Felinos: En una cesta o kennel.

Caninos: Con correa y bozal.

Recomendaciones