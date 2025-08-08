Misión Nevado realizará jornada integral de atención para las mascotas (+Fecha y ubicación)

Suscríbete a nuestros canales

La Misión Nevado en alianza con el Banco del Tesoro realizará una jornada de atención para las mascotas el próximo sábado 9 de agosto, en el parque Los Caobos (Caracas). La información fue compartida mediante sus redes sociales oficiales, donde precisaron los detalles de la actividad.

¿Cuál es el horario de atención y los servicios habilitados?

La gran jornada de atención iniciará a las 9:00 am en la fuente del parque y los asistentes podrán acceder a una variedad de servicios, para garantizar el bienestar y cuidado de los animales, entre estos:

Consulta veterinaria

Vacunación antirrábica

Desparasitación

Corte de uñas

Limpieza de oídos

Vacunación séxtuple y triple felina

Foto: Referencial / Cortesía

De igual modos, podrán disfrutar de un taller de alimentación alternativa para perros y gatos dictado por Nevado Gourmet. Será una jornada colmada de sorpresas, incluyendo eventos de recreación y formación para los amantes de los peludos, así como arte en vivo para el deleite de toda la familia.

También, será una ocasión ideal para recibir información financiera suministrada por el Banco del Tesoro. “Contar con un Banco Animalista es un logro importante para todos y todas”, reza el texto que acompaña la publicación.

Recomendaciones

Los asistentes deben acudir con antelación para recibir la atención personalizada.

Es importante mantener la higiene y limpieza en los espacios naturales. Por lo que se exhorta a los dueños a recoger los excrementos de las mascotas.

Las inmunizaciones de perros y gatos son gratuitas, al igual que al acceso a los servicios.

La actividad está dirigida a la familia y será propicio para adquirir información de interés sobre las mascotas.

Deberá mantener la compostura y paciencia mientras espera por la atención de los especialistas en las diversas áreas.

Finalmente, la Misión Nevado continúa su labor de protección de animales, enmarcada en la transformación de una sociedad más humana.