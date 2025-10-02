Saime activará un operativo especial de cedulación sin cita previa (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) realizará un operativo especial de cedulación el próximo sábado 4 de octubre. La iniciativa está dirigida a los ciudadanos mayores de 18 años, los cuales podrán asistir a cualquier de las oficinas ubicadas a nivel nacional, sin necesidad de gestionar una cita desde el portal web.

El horario de atención se desarrollará desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm. En este sentido, la información fue compartida mediante las redes sociales del ente identificador.

Los detalles

Además, la actividad será propicia para la verificación de datos de los venezolanos cuyas cédulas están en el rango entre 22 y 23 millones. Para asistir, los ciudadanos deberán consignar su Acta de Nacimiento, y los naturalizados la Gaceta Oficial o el Certificado respectivo.

Servicios habilitados en la página web

Los usuarios que deseen acceder al portal web del Saime (www.saime.gob.ve) tienen a su disposición los siguientes trámites:

Cedulación por primera vez.

Pasaporte.

Datos filiatorios.

Actualización de datos civiles

Certificación de datos para menores de edad venezolanos cedulados o no cedulados.

Certificación de datos para ciudadanos extranjeros.

Constancia de Ingreso.

Certificación de pasaporte para ciudadanos extranjeros.

Constancia de ingreso y permanencia.

Recomendaciones