El Saime ofrecerá atención preferencial a adultos mayores, conozca los detalles

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) activará la ruta “José Gregorio Hernández” en diferentes geriátricos a nivel nacional, el próximo lunes 15 de septiembre. De este modo, se busca garantizar la renovación del documento de identidad de los adultos mayores, sin necesidad de trasladarse a las oficinas del ente público.

La iniciativa reafirma el compromiso del SAIME para facilitar la gestión de trámites de este sector vulnerable de la población, en el marco de la protección social.

“La meta es simple y llena de amor, ir a cada rincón para garantizar la Cédula de Identidad a nuestros adultos mayores, esos abuelitos que nos han dado tanto y han construido nuestra historia”, reza la publicación en la cuenta de Instagram @RedSocialSaime.

En ocasiones anteriores, los funcionarios se han desplazado por diferentes sectores del país, para respaldar a los ciudadanos que lo ameriten y así puedan renovar sus cédulas de identidad, sin mayores inconvenientes.

¿Qué es la ruta “José Gregorio Hernández”?

Es un servicio gratuito que tiene como finalidad garantizar el derecho a la identidad “a través de la solidaridad, humanidad e inclusión”. Está dirigida a personas con discapacidad, movilidad reducida o con condiciones especiales que le impidan dirigirse a alguna de las oficinas o sedes del SAIME en el territorio nacional.

¿Cómo solicitar la ruta "José Gregorio Hernández"?

Los ciudadanos que deseen solicitar el servicio de la ruta "José Gregorio Hernández" deben enviar un correo electrónico a: coordinacióndecedulació[email protected]. Además, deben adjuntar una serie de requisitos, entre estos:

Carta de exposición de motivos

Copia de cédula de identidad

Informe médico que avale la condición física

Número de contacto

Dirección exacta

Luego, deberá esperar ser contactado por el personal autorizado, quienes le brindarán respuesta oportuna sobre la petición.