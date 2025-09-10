Saime: Precio del pasaporte venezolano hoy, 10 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) informó el precio del pasaporte venezolano para septiembre de 2025. Se trata de un documento que contiene datos personales y permite viajar fuera del territorio nacional.

En cuanto al monto, puede variar dependiendo de la modalidad seleccionada por el solicitante, ya sea ordinario o habilitado. Además, será necesario tomar en consideración la tasa de cambio oficial del día emitida por el Banco Central de Venezuela (BCV) a la hora de efectuar el pago correspondiente.

¿Cuál es el precio del pasaporte hoy, 10 de septiembre?

Para este miércoles 10 de septiembre, el monto del dólar es de 156,37 bolívares, por lo cual el pasaporte ordinario queda establecido de la siguiente manera:

Desde los 3 meses a 3 años de edad: En 120 dólares o 18.764 bolívares.

A partir de los 3 años hasta los 17 años con 11 meses: En 164 dólares o 25.644 bolívares.

A los 18 años de edad: 216 dólares o 33.775 bolívares.

Ahora bien, el pasaporte exprés o habilitado, cuya entrega se efectúa en 48 horas, se mantiene en:

A partir de los 3 meses hasta los 3 años de edad: En 290 dólares o 45.347 bolívares.

Desde los 3 años hasta los 17 años con 11 meses: En 310 dólares o 48.474 bolívares.

A los 18 años de edad: En 350 dólares o 54.729 bolívares.

¿Dónde solicitar el pasaporte ordinario y habilitado?

La solicitud del pasaporte ordinario puede realizarse en cualquiera de las oficinas del Saime habilitadas a nivel nacional. Además, para tramitar el habilitado debe asistir a la sede ubicada en el Centro Simón Bolívar, en Caracas.

Finalmente, los venezolanos deben acceder al portal web del SAIME para programar la cita en el horario disponible. Luego, deberá presentarse en la oficina respetiva para captar los datos biométricos y concluir el trámite.