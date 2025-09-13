Fin de semana gris para Salomón Rondón en España (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La Liga de España regresó a la acción después del parón de selecciones por 15 días para dar vida a la fecha cuatro del certamen. En medio de todo, uno de los venezolanos debía regresar a la actividad con su equipo, sin embargo, la jornada no le dio demasiadas alegrías. Se trata de Salomón Rondón.

El criollo estuvo en el banquillo de suplentes en el duelo que disputó el Real Oviedo ante el Getafe, un compromiso en el que terminarían cayendo en el Coliseum de la ciudad española en la Comunidad de Madrid con marcador de 2-0.

Los goles del partido los puso en el registro Mario Martín Rielves al 45+4 y Borja Mayoral al 45+9, mientras que por el lado oviedista no hubo capacidad para abrir el marcador en ningún tramo del partido.

Salomón Rondón no vio minutos

Una de los hechos que más llamaron la atención estuvo atado al 'Gladiador' dado que se quedó todo el compromiso en el banquillo de suplentes. No fue opción de ingresar aún cuando su equipo necesitaba goles.

Álex Forés fue el titular en esa zona central del ataque y ya para el segundo tiempo quien le ganó la pulsada al venezolano fue el uruguayo Federico Viñas, quien terminaría recibiendo la tarjeta roja al minuto 80'.

El ingreso de Viñas puede ser un mensaje directo para el criollo respecto a subir sus prestaciones en el club, justamente porque en la jornada pasada Viñas también fue titular ante Real Sociedad, eso sí, 'Salo' sí vio acción en ese cotejo sustituyendo al charrúa.

Por lo pronto, Salomón Rondón venía de marcar con la Vinotinto ante Colombia el último gol criollo (3-6) en la triste doble fecha de eliminatorias mundialistas, en la que Venezuela se quedó sin opciones de clasificar al Mundial 2026, a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.