El sindicato arbitral responde con dureza a Florentino Pérez

Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF), el sindicato que representa a los colegiados, ha emitido un durísimo comunicado en respuesta directa a las recientes y contundentes declaraciones de El fútbol español vive una escalada de tensión sin precedentes. La, el sindicato que representa a los colegiados, ha emitido unen respuesta directa a las recientes y contundentes declaraciones de Florentino Pérez , presidente del Real Madrid.

La misiva del colectivo arbitral rechaza de plano las acusaciones del mandatario blanco, tildándolas de "grave perjuicio" para la reputación del arbitraje y de la propia competición. La AESAF ha pasado a la ofensiva para defender la independencia y profesionalidad del colectivo, atacando la estrategia del club madridista de señalar a los colegiados.

Independencia y caso Negreira: ningún árbitro imputado

El comunicado de la AESAF se centró en desmentir los ataques generalizados, especialmente en el contexto del mediático caso Negreira, que involucra pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del CTA.

Independencia y rigor: La Asociación asegura que el colectivo arbitral actúa con "independencia, rigor y profesionalidad" y que "no forma parte de ninguna trama ni connivencia con intereses de clubes o dirigentes" .

Ataques infundados: Subrayan que las acusaciones generalizadas "dañan injustamente la reputación" de profesionales bajo máxima presión.

El caso Negreira: La AESAF es clara: "ningún árbitro ha sido investigado ni imputado" en la instrucción. Por lo tanto, no se puede dar por válida la "acusación de corrupción sobre la figura de los árbitros".

La defensa de González Fuertes y el mensaje deportivo

El sindicato arbitral también salió en defensa del colegiado Pablo González Fuertes, quien había sido señalado por Florentino Pérez, incluso mencionando una supuesta amenaza en la previa de la final de la Copa del Rey 2024-2025.

Apoyo explícito: La AESAF expresó su "apoyo al compañero Pablo González Fuertes" y al resto del colectivo, rechazando cualquier intento de "personalizar ataques o deslegitimar públicamente a colegiados sin fundamentos" .

Falsedad de amenazas: Desmienten "con rotundidad" que la acusación de amenazas en la rueda de prensa de la final copera se ajuste a la realidad, calificándola de "falsedad" .

El arbitraje no es excusa: En uno de los puntos más contundentes, la Asociación advirtió que el "arbitraje no puede ser utilizado como excusa para justificar resultados deportivos. El fútbol se gana y se pierde en el terreno de juego".

Consecuencias en la base del fútbol

Finalmente, el sindicato lanza una advertencia sobre las peligrosas consecuencias de las palabras de líderes influyentes:

AESAF advierte de que cualquier manifestación pública realizada desde posiciones de influencia tiene un impacto directo en la cultura del fútbol y del arbitraje, y deriva (de forma directa o indirecta) en episodios de violencia y agresión contra los colegiados en todos los niveles.

El sindicato arbitral concluye exigiendo a las instituciones responsables que "sumen en credibilidad y respeto, no discursos que erosionen la confianza y alimenten un clima de confrontación".

Este comunicado marca un punto de inflexión. Si bien el Real Madrid ha sido persistente en sus críticas al estamento arbitral, la respuesta colectiva y tan articulada por parte de la AESAF demuestra que la paciencia del colectivo ha llegado a su límite.