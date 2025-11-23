Real Madrid: Florentino Pérez vuelve a atacar al FC Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Florentino Pérez es uno de los personajes más influyente a nivel mundial gracias a ser presidente del Real Madrid. Cada una de sus palabras tiene peso y repercusiones que trascienden a España. En la Asamblea General Ordinaria decidió volver a recordar el caso Negreira y el FC Barcelona.

Pérez comenzó fuerte su discurso en la Asamblea: "No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años". Y recordó: "Un período que coincide, casualmente, con los mejores resultados del Barcelona en nuestro país".

Florentino también habló del acuerdo LaLiga - CVC: "Muchos clubes se han dado cuenta que perder parte de sus ingresos durante 50 años lastrará su futuro". Y luego soltó la bomba: "Debo contar que el Barcelona se opuso, pero casualmente, abandonó este pleito cuando LaLiga permitió inscribir a jugadores".

Florentino Pérez habló sobre el arbitraje del fútbol español

Florentino Pérez que es empresario de profesión, pero política de formación tuvo tiempo de hablar sobre uno de los grandes males del fútbol español: su arbitraje. En este apartado fue muy crítico con la manera como se llevan los encuentros, pero también por sus protagonistas.

Pérez resaltó: "Tampoco es normal el nivel de arbitraje español. Es una vergüenza que FIFA no seleccionara para el reciente Mundial de Clubes a ningún árbitro de campo español". Pero fue más allá y recordó las palabras de De Burgos Bengoetxea y González Fuertes durante la última Copa del Rey.

Florentino: "¿Cómo es posible que en la previa de la final de Copa, el árbitro del partido, amenazara que los árbitros iban a tomar medidas contra nuestro club? ¿Antes de una final de la Copa del Rey? Debería haber sido apartado y no se tomó ninguna medida al respecto".

El futuro del Real Madrid para Florentino Pérez

En la Asamblea General Ordinaria el presidente del Real Madrid recordó a los socios que el club se va a mantener en sus manos, pero con un matiz: "Debemos crear una filial e incorporar una participación minoritaria del 5%, o una cosa así, para que sepamos lo que vale el club".

Por otra parte recordó que todo es para blindar la institución: "Necesitamos un socio estratégico, un aliado para mantener el control del gobierno del club, e iniciar una nueva etapa que nos consolide". Para finalizar explicó a los casi cien mil socios, que serán reconocidos y que se transmitirá entre hijos y nietos.