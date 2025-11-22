LaLiga: Real Madrid busca retomar ritmo ante Elche

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid regresa a la competición liguera este domingo frente al Elche, recién ascendido que ha mostrado buen nivel en su estreno. El técnico Xabi Alonso contará con todos sus internacionales disponibles, salvo Militao, lesionado con Brasil, y espera un partido exigente en Martínez Valero.

El entrenador tolosarra destacó la importancia de mantener la intensidad en un calendario cargado de compromisos en Liga y Champions. Reconoció que las críticas forman parte de la exigencia del club y aseguró que el equipo está preparado física y mentalmente para afrontar esta nueva etapa de la temporada.

Alonso confía en recuperar la eficacia ofensiva tras los últimos partidos sin gol de Mbappé y resaltó el papel decisivo de Courtois bajo los palos. El técnico insistió en la necesidad de actitud y trabajo colectivo para superar la visita a Elche y retomar el pulso competitivo tras el parón internacional.

